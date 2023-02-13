تشاووش أوغلو: الواجب الإنساني لتركيا يحتم علينا فتح المجال أمام وصول المساعدات إلى سوريا (فيديو)

قال وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، إن الواجب الإنساني لتركيا يحتم علينا فتح المجال أمام وصول المساعدات إلى سوريا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم في العاصمة التركية أنقرة مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش.

وقال أوغلو إن السلطات الليبية أرسلت فرق إنقاذ وأقامت مستشفى ميدانيا في هاطاي، وإن 91 دولة تعهدت بإرسال أكثر من 96 ألف خيمة لإيواء أكبر عدد من المتضررين جراء الزلزال، وإن طائرات الشحن التركية ومن بلدان عدة تعمل على نقل المعدات والخيام والمساعدات.

وأضاف أوغلو أن المساعدات الدولية تتجه إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي ومستعدون لفتح المزيد من المعابر.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إن “تركيا من أكثر البلدان التي ساندت الشعب الليبي ومن واجبنا الآن مساندتها، وسنقدم 50 مليون دولار كدفعة أولى لإعادة إعمار جنوب تركيا”.

وضرب زلزال فجر 6 فبراير/شباط الجاري جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أنه تم تسجيل 2724 هزة ارتدادية منذ الزلزال الذي ضرب البلاد قبل أسبوع.

وارتفع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى أكثر من 31 ألفا، وبلغ عدد المصابين أكثر من 80 ألف مصاب، وإجلاء 147,934 مواطنا من المناطق المنكوبة بالزلزال في تركيا.

على الجانب السوري بلغ عدد القتلى 4574 وأكثر من 7 آلاف مصاب.