أمضت 8 أيام تحت الأنقاض.. الجزيرة مباشر ترصد إنقاذًا عبر الأنفاق لرضيعة وأمها في كهرمان مرعش (فيديو)

نقلت كاميرا الجزيرة مباشر عملية إنقاذ معقدة لطفلة كانت تبلغ يوم حدوث الزلزال 40 يومًا وأمها وجدتها، الاثنين، من مدينة كهرمان مرعش في تركيا حيث ارتفع عدد الضحايا إلى 31643 قتيلا وأكثر من 80 ألف مصاب.

ونقل مراسل الجزيرة مباشر عن رجال الإنقاذ أن العالقين الثلاثة لايزالون على قيد الحياة وأن إنقاذهم يتطلب مجهودًا كبيرا، إذ قررت الفرق الوصول إليهم عبر حفر أنفاق في مبنى خلفي لم يتضرر بالكامل.

وقال المراسل عبد العزيز مجاهد إن المبنى الذي تقبع تحت ركامه الرضيعة وأمها وجدتها تحول إلى جبل ترابي لا يمكن تمييز المباني منه، موضحا أن التمكن من إخراجهم أحياء سيكون معجزة.

وأوضح المراسل كيفية تمكن فرق الإنقاذ من الوصول إلى الأحياء تحت جبال الركام، إذ يتم ذلك عبر أجهزة إشعاعية تحدد -إذا تمت في الأنحاء- أجسادا تنبعث منها حرارة وتحدد مكانها.

أما الطريقة الثانية التي يلجأ لها المتخصصون في الإنقاذ فهي الأجهزة الصوتية والتي تطلق أصواتا وترصد أي استجابة لها.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن مئات الناجين ينتظرون ذويهم حول الركام على أمل أن يخرجوا أحياء، وقال أحد الناجين إن البعض ينتظر خروج أهله فيما لم يتمكن البعض الآخر من مغادرة المدينة المدمرة لعدم وجود وسائل نقل ولازدحام الطرقات كما أنهم لا يجدون مكانًا آخر يتوجهون إليه.

وأضاف أن الناجين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية من خيام وتدفئة.

وقال وزير العدل التركي بكر بوزداغ، الاثنين، إن جميع مؤسسات الدولة في حالة تأهب لتقديم مساعدات للمنكوبين جراء الزلزال.

وحصد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا قبل نحو أسبوع عشرات الآلاف من القتلى والمصابين مع انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع استمرار البحث عن ناجين رغم تضاؤل الآمال في العثور عليهم.