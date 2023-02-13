بطول 800 متر وعمق مترين.. تشققات عميقة شكلها الزلزال جنوبي تركيا (فيديو)

تشكلت تشققات عميقة على الطريق البري الواصل بين منطقتي “أنطاكيا” و “جيلوة غوزو” الواقع على خط صدع في ولاية هاطاي جنوبي تركيا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الأناضول التشققات المتشكلة على الطريق لا سيما عند موقع “دمير كوبرو”، عقب كارثة الزلزال الذي وقع، فجر الاثنين الماضي.

وظهرت التشققات على طول نحو 800 متر وعمق مترين تقريبًا في الطريق فضلًا عن حقل زراعي قريب من المنطقة.

كما تداول ناشطون مقطع فيديو عبر مواقع التواصل يُظهر تصدعًا كبيرًا في حقل زيتون بولاية هاطاي جنوبي تركيا بعمق 30 مترًا وعرض حوالي 200 متر جراء وقوع الزلزال المدمر.





وفجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وحتى الآن، تجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا قبل نحو أسبوع 34 ألفًا مع انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع استمرار البحث عن ناجين رغم تضاؤل الآمال في العثور عليهم.

وأعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ارتفاع حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد إلى 29.605.

وأشارت آفاد في بيان، الأحد، إلى إجلاء 147 ألفا و934 شخصًا من مناطق الزلزال