بصواريخ أرض-جو.. كتائب القسام توثق تصدي دفاعاتها الجوية لطائرات الاحتلال الإسرائيلي في سماء غزة (فيديو)

بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطعا مصورا لما قالت إنه تصدي دفاعاتها الجوية لطائرات الاحتلال الإسرائيلي في سماء قطاع غزة بصواريخ (أرض-جو) فجر اليوم الاثنين.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية قد شنت غارات على موقع لكتائب القسام جنوب مدينة غزة.

وألحقت الغارات أضرارا بالموقع المستهدف ومنازل وممتلكات المواطنين المجاورة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي نقاط رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائرات حربية أغارت على موقع تحت الأرض لحركة حماس في مدينة غزة، مخصص لإنتاج ما وصفها بالمواد الخام الصاروخية، وإن الغارات أتت ردا على صاروخ أُطلق نحو المناطق الإسرائيلية السبت الماضي.

كما أغارت طائراتنا الحربية في وقت سابق الليلة الماضية على موقع تحت الأرض وسط قطاع غزة يستخدم لانتاج قذائف صاروخية ويتبع لحماس. حماس تتحمل مسؤولية ما يجري في القطاع وتدفع ثمن الخروقات الأمنية التي تستهدف إسرائيل pic.twitter.com/RTe7hWdD90 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 13, 2023

وكانت لجان المقاومة الوطنية -الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين- قد أعلنت مسؤوليتها عن قصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية فجر اليوم.

وقالت الكتائب في بيان إن القصف جاء ردا على العدوان الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية مقطع فيديو لما قالت إنه اعتراض القبة الحديدية لصواريخ أُطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة، عقب الغارات الإسرائيلية على القطاع.

وقال حازم قاسم، الناطق باسم حماس، إن تزامن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة مع ما وصفه بالعدوان على مدينتي نابلس والقدس يؤكد أن هناك عدوانا على كل الشعب الفلسطيني.

#عاجل ردا على قيام مخربين في غزة باطلاق قذيفة صاروخية من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية السبت الماضي – طائرات حربية تغير الليلة على موقع تحت أرضي لانتاج مواد خام صاروخية يتبع لحماس في وسط قطاع غزة. تشكل هذه الغارة ضربة لقدرات حماس ومحاولاتها في التسلح وبناء قوتها. pic.twitter.com/c1WAeGvOWm — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 13, 2023

وحيّا قاسم مقاتلي كتائب القسام الذين قال إنهم تصدوا لغارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأربكوا جيش الاحتلال ومستوطنيه، وفق تعبيره.

وأضاف أن المقاومة ستظل درع الشعب الفلسطيني وسيفه، وسينكسر العدوان أمام ثورة الشعب وصموده والفعل المقاوم.