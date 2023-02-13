بدلا من الهروب.. مشهد بطولي لممرضة تركض لإنقاذ الأطفال في مستشفى لحظة وقوع زلزال تركيا (فيديو)

رصدت كاميرات مراقبة الجهود الكبيرة التي بذلتها ممرضة في مستشفى (عنايت طوبجو أوغلو) بولاية غازي عنتاب التركية لإخراج أطفال من المبنى لحظة حدوث الزلزال المدمر، فجر الاثنين الماضي.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر مشهدا للممرضة وهي تحاول جاهدة إخراج الأطفال من المستشفى.

على حساب حياتهم.. انتفض العاملون والعاملات في مستشفى 🏥 "غازي عنتاب" التركية لإنقاذ المرضى من الأطفال لحظة وقوع الزلزال#الجزيرة_مباشر #تركيا #زلزال_تركيا #deprem pic.twitter.com/9gNsgH9PRC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 13, 2023

وبحسب المشاهد، هرعت الممرضة إلى قسم الأطفال ودخلت الغرفة أولا وأخذت طفلا بين ذراعيها، وانتقلت إلى الغرفة المجاورة، ووجهت الأشخاص إلى المخرج ومن ثم غادرت المستشفى مع الطفل.

ونشر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة الفيديو عبر حسابه على تويتر، قائلا “غامرت الممرضة بحياتها لإنقاذ الأطفال في مستشفى عنايت طوبجو أوغلو بولاية غازي عنتاب لحظة الزلزال، وهناك أمثلة كثيرة في مستشفياتنا الأخرى”.

Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesinde görevli arkadaşlarımız deprem anında canları pahasına hasta çocuklarımızı kurtardı. Bunun başka hastanelerimizde de çok örneği var. Daha ilk anda deprem illerine koşmaya başlayan insanlarımız da aynı şeyi yaptı. pic.twitter.com/4R7vsAH2y7 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 12, 2023

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا 36 ألفا إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع استمرار العثور على ناجين رغم مرور أسبوع على الكارثة.

وفي اليوم السابع للزلزال، بلغ عدد قتلاه في تركيا 31 ألفا و643، في حين وصل عدد القتلى في سوريا إلى نحو 4500.

وتمكنت فرق البحث والإنقاذ من انتشال العديد من العالقين تحت الأنقاض في مدن تركية عدة، لكن الآمال في العثور على المزيد من الناجين تتراجع، في حين أعلن الدفاع المدني في الشمال السوري انتهاء عمليات الإنقاذ.

ورغم مرور أسبوع على حدوث زلزال كهرمان مرعش المدمر فإن الهزات الارتدادية لا تزال مستمرة، حيث أعلن مرصد الزلازل التركي تسجيل هزتين ارتداديتين في الولاية ذاتها، أمس الأحد، بشدة 4.1 و4.6 درجات على مقياس ريختر، بينما أعلن المركز الأورمتوسطي لرصد الزلازل تسجيل 70 هزة أرضية في تركيا، السبت، تراوحت بين 3 و4.7 درجات.