عودة المعارض ممدوح حمزة إلى مصر بعد مغادرتها منذ 3 سنوات (فيديو)

أعلن المعارض المصري ممدوح حمزة عودته إلى عاصمة بلاده القاهرة بعد غياب دام نحو 3 سنوات.

وقال حمزة، مساء أمس الأحد، في بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك إنه وصل إلى مطار القاهرة، معربا عن تفاؤله بحدوث انفراج في مصر، على حد قوله.

وأضاف أن مسؤولا أمنيا التقاه بالمطار وأبلغه أن مصر ترحب بأولادها وتفتح لهم ذارعيها ليعودوا إلى بلادهم لتستفيد منهم، مشيرا إلى أن الأمر يجب ألا يقف عند هذا الحد.

وقال حمزة إنه التقى الكثير من أبناء مصر المخلصين في الخارج، وإن هناك الكثير من أبناء مصر المخلصين في السجون، وإنه متفائل بما هو قادم.

"مصر ترحب بأبنائها المخلصين".. ممدوح حمزة يحكي كيف استقبله لواء عند عودته إلى مصر pic.twitter.com/oeQjd6KKLN — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 12, 2023

وأفاد المحامي اليساري خالد علي، في بيان عبر حسابه على تويتر وصول ممدوح حمزة إلى القاهرة بعد أيام معدودة من صدور قرار المحكمة بإلغاء قرار منع السفر وترقب الوصول.

الحمد لله

وصول الدكتور ممدوح حمزة للقاهرة بعد أيام معدودة من صدور قرار المحكمة بإلغاء قرار (منع السفر وترقب الوصول) وهو الآن فى طريقه لمنزله.

ربنا يرد كل غايب لأهله pic.twitter.com/pgw1rypWSB — Khaled Ali (@Khaledali251) February 12, 2023

ومنذ مغادرته مصر قبل 3 سنوات و4 أشهر، لم يعد حمزة، وهو قيادي بارز في صفوف المعارضة بالخارج، بسبب إدراج اسمه على قوائم الترقب والوصول إثر إدانته غيابيا بحكم قضائي.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، قضت محكمة أمن الدولة بحبس حمزة 6 أشهر غيابيا (لكونه خارج البلاد) وإدراجه على قوائم الإرهاب، إثر إدانته بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة.

وفي سبتمبر/ أيلول 2021 أعلنت هيئة دفاع حمزة في بيان، أنه تم قبول تظلم قضائي من نائب الحاكم العسكري، وتقرر إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة من جديد.

والخميس، أصدرت جهات التحقيق القضائية قرارا برفع اسم حمزة من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وفق ما ذكره إعلام محلي آنذاك.

وينتظر حمزة جلسة جديدة من جلسات إعادة محاكمته في 30 يونيو/ حزيران المقبل.

وكذلك كان المخرج السينمائي خالد يوسف قد عاد في مارس/ آذار 2021 بعد نحو عامين من مغادرته إلى باريس إثر تحقيقات قضائية ضده، ليستقر بمصر ويتفرغ لعمله السينمائي.