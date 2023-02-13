المتحدث باسم معبر باب الهوى: لم تصلنا معدات إنقاذ ونعاني نقص المواد الطبية (فيديو)

قال مازن علوش المتحدث باسم إدارة معبر باب الهوى إن المعبر لم يستقبل أي معدات إنقاذ أممية، وإن شمال غربي سوريا يعاني نقصًا كبيرًا في المعدات الطبية، مؤكدًا في الوقت نفسه وصول مساعدات طبية قطرية، ظهر الاثنين.

وأضاف في حديثه لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر أن المعبر لم يتضرر جراء زلزال الأسبوع الماضي، لكنه توقف عن العمل 3 أيام لأن أغلب العاملين بالمعبر من الجانب التركي يعيشون في ولاية هاطاي، واستؤنف العمل في اليوم الرابع بشكل جزئي، ودخلت شاحنات أممية كانت مجدوّلة قبل الزلزال.

وتابع “أمس السبت، دخلت قافلة مؤلفة من 22 شاحنة من بينها 7 شاحنات مواد طبية، وباقي القافلة مستلزمات للخيام، ووصلت اليوم 10 شاحنات، وننتظر وصول 6 شاحنات غدًا، لكن جميع الشحنات التي وصلتنا لا تحتوي على معدات إنقاذ”.

وأكد أن قافلة ستصل المعبر، غدًا الاثنين، قادمة من الدوحة فيها مستلزمات طبية، وستوزّع بمناطق شمال غربي سوريا.

وعن ضحايا الزلزال، قال علوش إن المعبر يستقبل سيارات نقل الموتى منذ أول أيام الزلزال وعلى مدار الساعة، وبها جثامين اللاجئين السوريين الذين قضوا في تركيا، ويُسلّموا إلى ذويهم بمناطق شمال غربي سوريا.

وأضاف أن عدد ضحايا الزلزال من السوريين الذين لهم أقارب بمنطقة شمال غربي سوريا بلغ 1200 جثمان، في حين يزيد العدد الإجمالي للضحايا السوريين عن ذلك.

وأشار علوش إلى وعود أممية بوصول قوافل أكبر حجمًا خلال الأيام المقبلة، غير أن الأمم المتحدة -حسب تصريحها- لا تملك معدات إنقاذ لإرسالها إلى سوريا، وكل ما لديها سلال الغذاء والنظافة وبعض مستلزمات الخيام.

وتعتمد الأمم المتحدة معبر باب الهوى لإرسال المساعدات إلى سوريا، في حين المعابر الأخرى تدخل منها مساعدات بعض الجمعيات الخيرية التركية وغيرها.