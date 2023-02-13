السفير التركي في الدوحة: 15% من السكان تضرروا جراء الزلزال ونبذل أقصى جهد لإغاثتهم (فيديو)

قدّم السفير التركي في الدوحة مصطفى كوكصو شكره لجميع الدول التي مدّت يد العون لتركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد، الاثنين الماضي.

وكشف كوكصو خلال مقابلة معه، الأحد، في برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر أن نحو 15% من سكان تركيا تضرروا جراء الزلزال.

وفجر الاثنين الماضي، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وأضاف كوكصو أن زلزال كهرمان مرعش يعد من أقوى الزلازل التي ضربت تركيا على مر تاريخها.

وأكد أنه تم تعزيز عمل الولاة في الولايات الـ(10) المنكوبة من قبل الحكومة المركزية لمواجهة تداعيات الزلزال.

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا قبل نحو أسبوع 34 ألفًا مع انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع استمرار البحث عن ناجين رغم تضاؤل الآمال في العثور عليهم.

وشدد كوكصو على أن الأمور في الولايات المنكوبة تحت السيطرة، كما أن الدولة التركية تبذل أقصى جهد من أجل إغاثة المتضررين.

كما أوضح أن منظمات الإغاثة التركية موجودة في شمال غرب سوريا من أجل إغاثة المنكوبين وتقديم يد العون لهم.

وأكد كوكصو أن العلاقات التركية القطرية مميزة مقدمًا الشكر لدعم الدوحة الكبير في أزمة الزلزال.

وأشار كوكصو إلى أن الدفعة الأولى من البيوت المتنقلة التي خصصتها قطر لمتضرري الزلزال في تركيا باتت جاهزة لإرسالها.

وذكر السفير التركي أن الدفعة الأولى تتضمن 306 بيوت متنقلة مجهزة بالكامل للمعيشة.

وفور وقوع الزلزال الاثنين الماضي، أعلنت الدوحة تخصصيها 10 آلاف بيت متنقل سيتم إرسالها إلى المناطق المتضررة من كارثة الزلزال في تركيا وسوريا.

وأوضح كوكصو أنه “من المقرر إرسال باقي البيوت تباعًا خلال الأيام المقبلة حسب الإمكانات اللوجستية”.

وأشار إلى أن “هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهات القطرية المعنية لتنظيم أمور المساعدات التي تجريها قطر لصالح متضرري الزلزال”.