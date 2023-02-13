الأمم المتحدة ترسل 3 آلاف خيمة إلى متضرري الزلزال في تركيا

أرسلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 3 آلاف خيمة إلى تركيا لدعم المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد الاثنين الماضي.

وأوضحت السفارة التركية في العاصمة الأردنية عمان في تغريدة على تويتر، أنه تم نقل الخيام إلى مناطق الزلزال عبر طائرات القوات المسلحة التركية ونظيرتها الأردنية والخطوط الجوية التركية.

وتقدمت السفارة التركية بالشكر إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وللسلطات الأردنية على هذا الدعم.

من جهتها، قالت ندى الراشد عضو مجلس إدارة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر، أمس الأحد، إنهم لم يتسلموا أي مساعدات من الأمم المتحدة.

وأفادت بأن ممثلين من المنظمة عقدوا لقاء مع الدفاع المدني واعتذروا عن عدم مساعدتهم ووعدوا بالتدارك في الأيام المقبلة.

ووصفت الوضع في شمال غرب سوريا بأنه مأساوي، موضحة أن هناك 40 ألف عائلة بلا مأوى وبحاجة إلى جميع أنواع المساعدات، وأن 40% من المدارس تضررت، مما يعني أن 14 ألف طفل أصبحوا بلا مدارس.

وأفادت الراشد أن القطاع الطبي منهك وبحاجة إلى مساعدات، وقالت إن كميات كبيرة من المساعدات وصلت إلى الشمال السوري من قبل المنظمات إلا أنها لا تكفي؛ إذ كانت الكارثة كبيرة.

وقالت المسؤولة في الخوذ البيضاء إنهم بحاجة إلى معدات بحث وإنقاذ وإلى المعدات الثقيلة التي تساعد على التعافي المبكر، وذلك بترميم البنى التحتية وإصلاح الكهرباء، ثم المساعدات الإنسانية من خيام وطعام وملابس وتدفئة.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بقوة 7.7 درجات، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.