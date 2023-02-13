إنقاذ طفلة بعد 178 ساعة تحت الأنقاض في أديامان التركية (فيديو)

نجحت فرق الإنقاذ اليوم الاثنين في إخراج طفلة على قيد الحياة من تحت الأنقاض بولاية أديامان التركية بعد 178 ساعة من الزلزال المدمر فجر الاثنين الماضي.

وأظهر بث مباشر لعملية الإنقاذ على الجزيرة مباشر، إخراج الطفلة وسط تكبيرات طواقم الإنقاذ والإسعاف ونقلها إلى المستشفى.

وظهرت على الطفلة حالة من الذعر وبدأت بالبكاء فور مشاهدة الحشد الغفير من المنقذين والمساعدين، الذين أفادوا بوجود شخص آخر على قيد الحياة مع الطفلة.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية بارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 31643 قتيلا وأكثر من 80 ألف مصاب.

وتتواصل جهود فرق الإنقاذ في البحث لليوم الثامن على التوالي، أملًا في إخراج ناجين من حطام المباني جرّاء كارثة الزلزال.

والاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

ووصلت الحصيلة في عموم سوريا إلى 4574 قتيلا وأكثر من 7 آلاف مصاب.