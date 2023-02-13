إنقاذ طفل من تحت الأنقاض في تركيا بعد أكثر من أسبوع على الزلزال (فيديو)

تمكنت فرق البحث والإنقاذ بمدينة أنطاكيا في ولاية هاطاي جنوبي تركيا من إنقاذ طفل (12 عاما) من تحت الأنقاض بعد مرور 182 ساعة على وقوع الزلزال.

وأظهر مقطع مصور عملية إنقاذ الطفل من بين الأنقاض، ثم خلال نقله إلى سيارة إسعاف للذهاب إلى المستشفى.

وذكرت وكالة الأناضول أن الطفل يدعى (قآن).





كما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال امرأة في مدينة كهرمان مرعش من تحت الأنقاض بعد أكثر من 7 أيام على وقوع الزلزال.

ورغم تضاؤل الأمل في العثور على ناجين، تواصل فرق الإنقاذ البحث عن أحياء من تحت الركام في ولايات تركية عدة وفي سوريا المجاورة رغم مرور أسبوع على الزلزال.

وارتفع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 31643 قتيلا وأكثر من 80 ألف مصاب، وفي سوريا إلى 4574 قتيلا و7429 مصابا.