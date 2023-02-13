إصابة 30 مواطنًا خلال هدم الاحتلال لمنازل فلسطينيين في جبل المكبر بالقدس (فيديو)

أصيب 30 مواطنًا، اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جبل المكبر، جنوب شرق القدس المحتلة، وذلك أثناء هدم الاحتلال لمنازل فلسطينيين في البلدة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن مواجهات اندلعت في جبل المكبر مع قوات الاحتلال، عقب اقتحامها البلدة، لهدم منزل المواطن أدهم بشير، مما أدى إلى إصابة 25 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و5 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال وحرس الحدود قد اقتحمت حي بشير في البلدة تمهيدا لهدم منزلين تعود ملكيتهما لأحد المواطنين وابنه.

وهدمت بلدية الاحتلال منزل المواطن أدهم بشير الذي تبلغ مساحته 140 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص، وحاصرت منزلي والده إبراهيم، وشقيقه مهند، وتحصنت العائلة وسكان من الحي في منزل إبراهيم لمنع هدمه.

جرافة الاحتلال تبدأ بهدم منزل الفلسطيني إبراهيم بشير في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة pic.twitter.com/hS3u5ZQyfA — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 13, 2023

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أيمن عدنان بشير خلال اقتحامها البلدة. وقامت قوات الاحتلال بقمع الأهالي والسكان بالأعيرة المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز والصوت.

وذكرت مراسلة الجزيرة أن أدهم لديه 4 أطفال أكبرهم عمره 13 عاما، وشردت قوات الاحتلال العائلة، كما قامت بقلع الأشجار المحيطة بالمنزل.

يذكر أن بلدة جبل المكبر يقطنها 32 ألف فلسطيني، وأن نحو 20% من أراضي البلدة تمت مصادرتها لإقامة مشاريع استيطانية، وهناك مخطط لإخلاء منطقة جبل الصلعة بالمدينة بكاملها وإقامة مشروع استيطاني عليها.

"الله يهدكم".. أم أدهم بشير تدعو على الاحتلال في وجه جرافاته ببلدة جبل المكبر في القدس المحتلة pic.twitter.com/nLdKjuru7m — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 13, 2023

شاهد | آليات الاحتلال تشرع بهدم منزل المقدسي أدهم بشير في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/5eluUnF6pQ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 13, 2023

مستوطنون يحطمون مركبات الفلسطينيين

وفي بلدة ترمسعيا شمال رام الله حطّم مستوطنون، اليوم الاثنين، 3 مركبات وجرارا زراعيا، ووحدة طاقة شمسية.

وقال رئيس بلدية ترمسعيا لافي أديب في اتصال هاتفي مع “وفا”، إن نحو 10 مستوطنين تسللوا من البؤر الاستيطانية المقامة على الجبال المحيطة بالبلدة، نحو منزل عائلة المواطن عبد الله شطرية، وألقوا الحجارة على المركبات الواقفة أمام المنزل، كما كسروا وحدة الطاقة الشمسية التي تعتمد عليها العائلة في الحصول على التيار الكهربائي.

وأوضح أن المنزل شيد منذ عام 1971، ويقع على بعد عدة أمتار قليلة من مستوطنة “شيلو” المقامة على أراضي المواطنين منذ عام 1976، ويقع في سهل البلدة الذي يشهد مواجهات دائمة مع المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن هذا الاعتداء هو الثاني الذي يتعرض له المنزل، حيث وقع عليه هجوم مماثل في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.