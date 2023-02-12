قدمت دعما لـ”الخوذ البيضاء” السورية وبيوتا متنقلة لتركيا.. مساعدات قطرية جديدة تصل منطقة الزلزال

أعلن صندوق قطر للتنمية (حكومي)، اليوم الأحد، تقديمه دعمًا لعمليات الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”، المستمرة من أجل إنقاذ وإغاثة ضحايا الزلزال في سوريا.

وقال الصندوق، في بيان، إنه قدم دعمًا لعمليات “الخوذ البيضاء” يشمل إصلاح سيارات الإسعاف العاملة على مدار الساعة والمخصصة لنقل الجرحى إلى المستشفيات.

وأضاف أن الدعم يتضمن أيضًا توفير الوقود لتشغيل المركبات الثقيلة، التي تعد ضرورية لعمليات الإنقاذ، على أن يتم استخدام الجزء المتبقي من الدعم لتغطية الأنشطة الضرورية لتعافي المناطق المتضررة وإعادة تأهيل بنيتها التحتية الأساسية.

أول سفينة محملة بالمنازل المتنقلة تستعد للمغادرة لمساعدة متضرري زلزال تركيا وسوريا .. تفاصيل أوفى مع خليفة بن جاسم الكواري – مدير عام صندوق قطر للتنمية برنامج #جلسة_الأعمال #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/XlSlRZBMTk — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) February 12, 2023

ويهدف الدعم إلى المساهمة في عمليات البحث والإنقاذ وتوفير الاحتياجات اللوجستية المطلوبة حتى تستكمل فرق “الخوذ البيضاء” أعمالها في إنقاذ الضحايا، حسب البيان.

وأشار إلى أن الدعم يركز بشكل خاص على مساعدة فريق البحث والإنقاذ، ويأتي من أجل تسريع وتحسين وتيرة عمليات إنقاذ الضحايا.

وأعلنت جمعية “قطر الخيرية” عن تواصل قيام وفودها الموجودة حاليًا في تركيا، بتوزيع المساعدات على منكوبي الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، وتفقد أحوال المتضررين وتقدير الاحتياجات في عدد من المناطق المتضررة.

وتواصل الفرق الميدانية لقطر الخيرية في تركيا توزيع أكثر من 30 ألف وجبة ساخنة بين كلس وغازي عنتاب وولاية هاتاي والريحانية وإسكندرون، كما يقوم كل مخبز من مخبزي قطر الخيرية في منطقتي الريحانية وكلس بإنتاج 10.500 ربطة خبز يوميًا، حيث يتم توزيعها على المتضررين في جميع مناطق هاطاي، كما يجري تجهيز 500 خيمة ليتم توزيعها على المتضررين في غازي عنتاب والداخل السوري.

وفي شمال سوريا بدأت قطر الخيرية تشغيل 8 مراكز صحية لمدة 12 شهرًا بتكلفة تقدر بأكثر من 7 ملايين ريال (نحو 2 مليون دولار).

كما ينتج مخبز قطر الخيرية الذي يعمل بطاقته القصوى هناك، أكثر من 5 آلاف ربطة خبز بشكل يومي، إضافة الى 2.500 ربطة خبز خصصت للمتضررين في مركز الإيواء في جنديرس الذي يضم 400 عائلة.

كما قامت قطر الخيرية بدعم المطابخ مع البلديات في غازي عنتاب وأورفا، حيث تم توفير 22 طنًا متريًا من المواد الغذائية لإعداد 45000 وجبة جاهزة للأكل توزع على المتضررين في منطقة شانلي أورفا، إضافة إلى توفير 34.4 طنًا متريًا من المواد الغذائية لإعداد وجبات جاهزة للأكل للمتضررين في غازي عنتاب.

كما أعلنت قطر الخيرية عن توزيع مواد إغاثية عبر الجسر الجوي تم تسليمها إلى هيئة إدارة الكوارث التركية (آفاد)، التي تتمثل في 15.4 طنًا متريًا من البطانيات الشتوية (أي نحو 3846 بطانية)، و30 طنًا متريًا من المواد الغذائية.

كما أقامت قطر الخيرية بإنشاء مخيم ميداني لإيواء الأيتام وأسرهم عدد 100 أسرة في منطقة حياتي حران جنوب مدينة شانلي أرفا.

#قطر_الخيرية 🇶🇦 متواجدين الآن في المخيمات للاستجابة العاجلة لمتضرري الزلزال في #تركيا و #سوريا وتوفير أهم الاحتياجات الإنسانية من السلال الغذائية والمستلزمات الطبية والخيم في أسرع وقت ممكن.https://t.co/oOAP3KDOxP#زلزال_تركيا_وسوريا | #عون_و_سند | #هزة_أرضية pic.twitter.com/tTvMvmvUhP — Qatar Charity | قطر الخيرية (@qcharity) February 12, 2023

دفعة بيوت متنقلة

وفي وقت سابق اليوم، قال السفير التركي في الدوحة مصطفى كوكصو إن الدفعة الأولى من البيوت المتنقلة التي خصصتها قطر لمتضرري الزلزال في تركيا باتت جاهزة لإرسالها، الأحد.

وذكر السفير التركي أن الدفعة الأولى تتضمن 306 بيتًا متنقلًا مجهزًا بالكامل للمعيشة.

وفور وقوع الزلزال الاثنين الماضي، أعلنت الدوحة تخصصيها 10 آلاف بيت متنقل سيتم إرسالها إلى المناطق المتضررة من كارثة الزلزال في تركيا وسوريا.

وأوضح كوكصو أنه “من المقرر إرسال باقي البيوت تباعًا خلال الأيام المقبلة حسب الإمكانات اللوجستية”.

ارسال الدفعة الأولى من البيوت المتنقلة للمتضررين من #زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/tuVoccOBua — Qatar Fund For Development صندوق قطر للتنمية (@qatar_fund) February 12, 2023

وأشار إلى أن “هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهات القطرية المعنية لتنظيم أمور المساعدات التي تجريها قطر لصالح متضرري الزلزال”.

وهرعت قطر منذ الساعات الأولى للزلزال إلى تقديم المساعدة عبر جسر جوي يحمل فريقًا من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي “لخويا”.

“عون وسند”

بينما جمعت حملة “عون وسند” الشعبية نحو 46 مليون دولار لصالح منكوبي الزلزال، منها تبرع بنحو 14 مليون دولار من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كما أعلنت الخطوط الجوية التركية أنها نقلت 46 طنًا من المساعدات الإنسانية القطرية إلى ولاية أضنة لتوزيعها على ضحايا كارثة الزلزال جنوبي تركيا.

وقال المكتب الإعلامي للشركة في بيان إن طائرة للركاب وأخرى للشحن نقلتا المساعدات الإنسانية مباشرة من العاصمة القطرية الدوحة إلى أضنة.

وأشار البيان إلى أن المساعدات تضم أغطية وملابس وأدوية ومستلزمات نظافة وأطعمة جاهزة للأطفال ومواد غذائية.

أشرف سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية على أول رحلة إغاثة من @HIAQatar إلى تركيا بالتنسيق مع @qcharity والسفارة التركية ومونوبري pic.twitter.com/C545rSr2bn — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) February 12, 2023

أمير قطر في إسطنبول

وفي وقت سابق اليوم، أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعم بلاده وتضامنها مع “الأشقاء” جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، مؤكدًا مساهمة الدوحة في جهود الإغاثة.

وقال أمير قطر في تغريدة “التقينا اليوم بأخي الرئيس أردوغان، واطلعنا في هذه الزيارة على آخر تداعيات كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا”.

وأضاف “نؤكد على دعمنا وتضامننا مع الأشقاء، وعلى المساهمة في الجهود المبذولة للتخفيف من هذه الكارثة”.