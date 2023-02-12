في اليوم السابع للزلزال المدمر.. إنقاذ فتاة وامرأة “حامل” وطفل من تحت الأنقاض (فيديو)

تجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا قبل نحو أسبوع 34 ألفًا مع انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع استمرار البحث عن ناجين رغم تضاؤل الآمال في العثور عليهم.

وتتواصل جهود فرق الإنقاذ التركية في البحث لليوم السابع على التوالي، أملًا في إخراج ناجين من حطام المباني جرّاء كارثة الزلزال.

وأنقذت فرق الإغاثة والنجدة امرأة (حامل) من تحت الأنقاض في ولاية هطاي التركية بعد مضي 157 ساعة على كارثة الزلزال جنوبي البلاد.

وأخرجت فرق الإنقاذ المرأة من تحت الأنقاض في منطقة أنطاكيا.





كما أنقذ فريق من عمال المناجم شابة تركية من تحت الأنقاض في ولاية هاطاي بعد مضي 156 ساعة على الكارثة.

وأفاد شهود عيان أن عمال منجم للفحم أخرجوا آسيا نور أوكسوز (18 عامًا) حية من تحت أنقاض مبنى في منطقة أنطاكيا التابعة لهاطاي.

وسلّم الفريق الشابة التركية إلى فرق الإسعاف، ليتم نقلها إلى المستشفى من أجل العلاج.





كما نجح فريق إغاثي طاجيكي في إنقاذ طفل (3 أعوام) من تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش بعد مضي 158 ساعة على كارثة الزلزال.

وأفاد شهود عيان أن الفريق الطاجيكي أخرج الطفل ياووز حيًا من تحت أنقاض مبنى في منطقة أون إيكي شباط التابعة لقهرمان مرعش.





والاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وأعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ارتفاع حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد إلى 29.605.

وأشارت آفاد في بيان، اليوم الأحد، إلى إجلاء 147 ألفًا و934 شخصًا من مناطق الزلزال إلى ولايات أخرى.

وارتفعت حصيلة الضحايا في عموم سوريا إلى 4568 قتيلًا وأكثر من 7 آلاف مصاب.