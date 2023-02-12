عبر “طائرة مسيّرة”.. الجزيرة مباشر ترصد الدمار وعمليات الإنقاذ في كهرمان مرعش (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر عبر طائرة مسيّرة (درون) الدمار الذي خلّفه زلزال الأسبوع الماضي في ولاية كهرمان مرعش، وجهود فرق الإنقاذ المتواصلة لليوم السابع على التوالي.

وقال مراسل الجزيرة مباشر عبد العزيز مجاهد إن فرق الإنقاذ تسابق الزمن لإخراج جثث القتلى من تحت أنقاض المباني المتضررة وتحاول العثور على ناجين بين الركام.

وأضاف “على مد البصر المباني في ولاية كهرمان مرعش (مركز الزلزال) سُوّيت بالأرض، العمل في المنطقة لا ينحصر في نقطة واحدة، وإنما في أكثر من مكان”.

وتابع “تحاول الجرافات إزالة الركام وفتح أنفاق الحياة رأسيًا وأفقيًا للبحث عن ناجين عبر أجهزة ترصد النفس والصوت”.

وما زالت فرق الإنقاذ تتابع البحث عن أحياء واستخراج جثامين ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، في 6 فبراير/شباط الجاري.

وفي السياق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الأحد، ارتفاع وفيات الزلزال إلى 29 ألفًا و605، وإجلاء و147 ألفًا و934 من مناطق الزلزال إلى ولايات أخرى.

وفي المناطق المتضررة، يعيش الآلاف داخل منازل متنقلة لحين إعادة الإعمار، الذي وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يُنجز خلال عام واحد.

وفجر الاثنين الماضي، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.