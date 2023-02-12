مسؤول في الدفاع المدني السوري للجزيرة مباشر: النظام الاجتماعي انهار بالكامل في شمال غربي البلاد

قال المتحدث باسم الدفاع المدني السوري محمد الشبلي إن “النظام الاجتماعي في شمال غربي البلاد انهار بشكل كلي” جراء الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا فجر الاثنين.

وأوضح الشبلي خلال مداخلة عبر الجزيرة مباشر أنه مع فقدان المنظمات أو المُورّدين للخدمات والبائعين للسلع حياتهم تحت الأنقاض، انهار النظام الاجتماعي والاقتصادي بالكامل، مؤكدًا أنه “من الصعب التعافي من هذه الكارثة وآثارها”.

وأكد أن سكان شمال غربي سوريا تحديدًا تعرضوا لصدمة كبيرة “نظرًا لاعتياد سكان هذه المناطق العيش في بيوت، وأصبحوا في ليلة وضحاها في الشارع بعد انهيار المنازل، وهم لا يمتلكون أي أوراق ثبوتية شخصية أو أوراق لملكيات، كما يفتقدون أي سيولة مالية”.

آلاف العوائل التي نجت من الزلزال، باتت منكوبة تعيش ظروفاً مأساويةً في مخيمات للإيواء أنشأت حديثاً وبشكل طارئ مع توفر الحد الأدنى لمقومات الحياة، ساعدت فرقنا بتجهيز ساحات وطرق وفرشها لعدد من المخيمات وتقديم خدمات الرعاية الصحية للمتضررين.#الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا #سوريا pic.twitter.com/q8ytqpWuTQ — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 12, 2023

وأضاف الشبلي “ملامح الكارثة بدأت تتضح أكثر بكثير، هناك دمار هائل، الشمال السوري تعرّض للحرب والقصف المستمر لمدة 10 سنوات، لكن الآن يتعرض لكارثة، وهي مثل قنبلة كبيرة سقطت على الشمال السوري مرة واحدة”.

وأشار إلى استمرار جهود الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في عمليات البحث، قائلًا إنها “تعتمد على نداءات الأهالي بحثًا عن المفقودين، بالإضافة إلى بلاغات عن بعض المفقودين تقوم فرق الدفاع بالتعامل معها”.

الرجاء التبرع لمساعدتنا في الاستمرار بعمليات البحث والانقاذ، آلاف المحاصرين تحت الأنقاض، نحن بحاجة إلى دعمكم #سوريا.

يمكنكم التبرع الآن ضمن المعلومات التالية.#الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا #سوريا pic.twitter.com/xbV3Yj9m4c — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 8, 2023

كما أشار إلى الجهود الدولية لدعم الأهالي المنكوبين، و”صدر بيان من صندوق التنمية القطري بتوجيه المساعدات إلى الدفاع المدني السوري في ما يخص فرق الإنقاذ ومنظومة الإسعاف وتسريع جهود التعافي، بالإضافة إلى توجه الهلال الأحمر السعودي بقافلة للشمال السوري”.

وتابع “الأمم المتحدة عادت إلى مهامها المُجدوَلة في إرسال المساعدات إلى الشمال السوري، وأعادوا تفعيل دخول المساعدات بعد فتح معبر باب الهوى وعبر معبر سراقب”.

وعن وصف ما يمر به الشعب السوري، قال إنه “شعور لا يمكن وصفه، هذه الأزمة بحاجه إلى أيام قادمة للبحث عن تبعاتها”، مشيرًا إلى وجود “وحدات إدارة المعلومات تابعة للخوذ البيضاء تقوم بمسح لتقييم الضرر، وبحث سبل الدعم وتقييم الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الأهالي”.

وعن المساعدات الدولية الموجَّهة إلى سوريا، أوضح الشبلي أن بعض الدول خصصت مساعداتها فقط إلى المناطق التابعة لسيطرة النظام السوري عن طريق مطار دمشق، في حين وجهت دول مثل قطر والسعودية وغيرهما المساعدات إلى الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة عن طريق مطار عنتاب الدولي داخل الأراضي التركية ثم اتجهت إلى شمال غربي سوريا.

وأضاف أن المساعدات ليست إنسانية فقط، بل “رفع الشركاء الدوليون للخوذ البيضاء المخصصات المالية، ودعموا وجود آليات ثقيلة مخصصة للدفاع المدني لرفع الأنقاض”.

وطالب المتحدث باسم الدفاع المدني السوري بضرورة توجيه المزيد من المساعدات إلى المستشفيات والمراكز الصحية في شمالي سوريا المتضرر من الزلزال.