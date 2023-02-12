سياسة|الشمال السوري

الجزيرة مباشر ترصد أوضاع المصابين جراء الزلزال بأحد مستشفيات إدلب (فيديو)

12/2/2023-|آخر تحديث: 12/2/202301:24 AM (مكة المكرمة)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر الوضع الصحي لعدد من حالات الإصابة بمستشفى الشفاء بمدينة إدلب (شمالي سوريا) جراء زلزال، الأسبوع الماضي.

ومن بين الحالات المصابة، الطفلة شام شيخ محمد التي قضت نحو 40 ساعة تحت الأنقاض، وتعرضت لإصابات عدة منها كسر بمنطقة الحوض، ومهدَّدة ببتر قدميها جراء الإصابة.

وفي حديثه للجزيرة مباشر، قال هيثم دياب رئيس قسم التمريض بمستشفى الشفاء إن الفريق الطبي في حالة استنفار منذ وقوع كارثة الزلزال، وإن إدارة المستشفى وضعت خطة لإسعاف المصابين ومتابعتهم على مدار الساعة.

وأضاف “وصلتنا إصابات كثيرة، تفوق الخيال، واستجبنا بمن حضر نظرًا لأننا نعاني من نقص بالكادر من الأساس. بدأنا بالإسعافات الأولية، والآن نُجري عمليات جراحية للحالات التي تتطلب ذلك”.

وفجر الاثنين الماضي، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وعبّر عدد من العاملين بالمستشفى عن نقص الإمدادات الطبية اللازمة لإسعاف المصابين، لا سيما وأن عددًا كبيرًا منهم يحتاج إلى عناية مستمرة بشكل يومي، فضلًا عن أن المستشفيات في المنطقة ليست مجهَّزة لاستقبال هذه الأعداد غير المتوقعة في وقت كل المعابر مغلقة، حسب تعبيرهم.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ السورية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في مناطق الشمال السوري إلى أكثر من 3100 حالة وفاة وأكثر من 5 آلاف مصاب.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين من جراء الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا، في 6 فبراير/شباط الجاري، بلغ نحو 26 مليون شخص، محذّرة من تضرّر عشرات المستشفيات.

ومع تدفّق المصابين بصدمات على أقسام الطوارئ، حذّرت منظمة الصحة العالمية من تعطّل حاد لخدمات صحية أساسية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل