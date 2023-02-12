الجزيرة مباشر ترصد أوضاع المصابين جراء الزلزال بأحد مستشفيات إدلب (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر الوضع الصحي لعدد من حالات الإصابة بمستشفى الشفاء بمدينة إدلب (شمالي سوريا) جراء زلزال، الأسبوع الماضي.

ومن بين الحالات المصابة، الطفلة شام شيخ محمد التي قضت نحو 40 ساعة تحت الأنقاض، وتعرضت لإصابات عدة منها كسر بمنطقة الحوض، ومهدَّدة ببتر قدميها جراء الإصابة.

وفي حديثه للجزيرة مباشر، قال هيثم دياب رئيس قسم التمريض بمستشفى الشفاء إن الفريق الطبي في حالة استنفار منذ وقوع كارثة الزلزال، وإن إدارة المستشفى وضعت خطة لإسعاف المصابين ومتابعتهم على مدار الساعة.

وأضاف “وصلتنا إصابات كثيرة، تفوق الخيال، واستجبنا بمن حضر نظرًا لأننا نعاني من نقص بالكادر من الأساس. بدأنا بالإسعافات الأولية، والآن نُجري عمليات جراحية للحالات التي تتطلب ذلك”.

وفجر الاثنين الماضي، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

متطوعات سوريات في الخوذ البيضاء يقدمن الخدمات الطبية للمتضررين من الزلزال بمخيمات الإيواء في مخيم جبل كللي شمال غربي #سوريا

ظروف صعبة يعانيها المدنيون في #الشمال_السوري في ظل انعدام مقومات الحياة حتى قبل الزلزال وتفشي مرض الكوليرا ووجود نحو مليوني مهجّر يعيشون في المخيمات pic.twitter.com/oD7LV1nTU4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 11, 2023

وعبّر عدد من العاملين بالمستشفى عن نقص الإمدادات الطبية اللازمة لإسعاف المصابين، لا سيما وأن عددًا كبيرًا منهم يحتاج إلى عناية مستمرة بشكل يومي، فضلًا عن أن المستشفيات في المنطقة ليست مجهَّزة لاستقبال هذه الأعداد غير المتوقعة في وقت كل المعابر مغلقة، حسب تعبيرهم.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ السورية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في مناطق الشمال السوري إلى أكثر من 3100 حالة وفاة وأكثر من 5 آلاف مصاب.

عاجل | وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ السورية: ارتفاع عدد ضحايا #الزلزال في مناطق #الشمال_السوري إلى أكثر من 3100 قتيل وأكثر من 5 آلاف مصاب#زلزال_سوريا #سوريا #زلزال_تركيا_سوريا pic.twitter.com/kXIcvPMeeg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 11, 2023

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين من جراء الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا، في 6 فبراير/شباط الجاري، بلغ نحو 26 مليون شخص، محذّرة من تضرّر عشرات المستشفيات.

ومع تدفّق المصابين بصدمات على أقسام الطوارئ، حذّرت منظمة الصحة العالمية من تعطّل حاد لخدمات صحية أساسية.