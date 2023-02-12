سياسة|فلسطين

استشهاد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في جنين

الطفل الشهيد قصي رضوان
الطفل الشهيد قصي رضوان (مواقع التواصل)
12/2/2023-|آخر تحديث: 12/2/202308:05 PM (مكة المكرمة)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل قصي رضوان واكد (14 عامًا) متأثرًا بجروحٍ بالغة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن، ظهر اليوم الأحد في جنين (شمال).

وشيع العشرات جثمان الطفل قصي من مستشفى ابن سينا التخصصي بعد ساعات من استشهاده برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق الأحد، أصيب 3 فلسطينيين، أحدهم قصي واكد، برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام قوة عسكرية لمدينة جنين، بينما هدمت قوة أخرى بئر تجميع المياه جنوبي الضفة الغربية.

ووقعت مواجهات بالحجارة واشتباكات عسكرية جرت خلال الاقتحام، بينما أشارت قناة كان الإسرائيلية (رسمية) إلى اقتحام جنين واعتقال مطلوب لقوات الاحتلال.

من جانبه، قال جيش الاحتلال إنه في ختام عملية عسكرية مشتركة مع جهاز الأمن العام (شاباك) ووحدة المستعربين تم اعتقال جبريل الزبيدي، شقيق الأسير زكريا الزبيدي.

وتشهد الضفة الغربية توترًا ميدانيًا، في حين يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عام تنفيذ عمليات عسكرية في مدينة جنين ومخيمها.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل