استشهاد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل قصي رضوان واكد (14 عامًا) متأثرًا بجروحٍ بالغة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن، ظهر اليوم الأحد في جنين (شمال).

وشيع العشرات جثمان الطفل قصي من مستشفى ابن سينا التخصصي بعد ساعات من استشهاده برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق الأحد، أصيب 3 فلسطينيين، أحدهم قصي واكد، برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام قوة عسكرية لمدينة جنين، بينما هدمت قوة أخرى بئر تجميع المياه جنوبي الضفة الغربية.

تغطية صحفية: "تشييع جثمان الفتى قصي رضوان واكد في جنين بعد ارتقائه برصاص الاحتلال اليوم". pic.twitter.com/KqGDh1WGsu — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 12, 2023

ووقعت مواجهات بالحجارة واشتباكات عسكرية جرت خلال الاقتحام، بينما أشارت قناة كان الإسرائيلية (رسمية) إلى اقتحام جنين واعتقال مطلوب لقوات الاحتلال.

لحظات عصيبة تمر بها والدة الطفل قصي رضوان المصاب بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال في #جنين حيث تنتظر أمام غرفة العمليات في انتظار خروج الأطباء من العملية الجراحية التي تجري له للاطمئنان على طفلها #فلسطين pic.twitter.com/E9sRChdm8j — الساهرة (@alsahera_ar) February 12, 2023

من جانبه، قال جيش الاحتلال إنه في ختام عملية عسكرية مشتركة مع جهاز الأمن العام (شاباك) ووحدة المستعربين تم اعتقال جبريل الزبيدي، شقيق الأسير زكريا الزبيدي.

وتشهد الضفة الغربية توترًا ميدانيًا، في حين يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عام تنفيذ عمليات عسكرية في مدينة جنين ومخيمها.