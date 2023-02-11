انهار مجمعه السكني في هاطاي.. القبض على مقاول بناء خلال محاولته الهرب خارج البلاد (فيديو)

أوقفت السلطات الأمنية التركية، الجمعة، محمد يشار جوشكون متعهد (مقاول) بناء مجمعات (رونيسانس ريزيدينس) السكنية الطابقية التي انهارت في ولاية هاطاي (جنوب شرقي البلاد) جراء زلزال الاثنين الماضي.

وكان المتعهدّ مسؤولًا عن مبنى مؤلف من 12 طابقًا انهار بالكامل جرّاء الزلزال، ويقدّر أن يكون 800 شخص تحت أنقاض مبنى رونيسانس السكني الذي يضمّ 250 شقة، وكان يروّج له عبر شبكات التواصل الاجتماعي على أنه “ركن من أركان الجنّة”.

وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن لاعب كرة القدم الغاني كريستيان أتسو الذي يلعب لصالح نادي هاطاي سبور والمدير الرياضي للفريق تانر سافوت كانوا من بين العالقين تحت أنقاض هذا المبنى.

وبحسب وكالة الأناضول الرسمية، تم توقيف المتعهد وبحوزته مبالغ مالية في مطار إسطنبول أثناء محاولته الفرار خارج البلاد.

وفتحت النيابة العامة لمنطقة غازي عثمان باشا في إسطنبول تحقيقًا بعد تلقيها بلاغًا بمحاولة المتعهد الفرار خارج البلاد.





وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

ويندّد الإعلام التركي منذ وقوع الزلزال ببعض المقاولين الذين كانوا يستخدمون مواد رديئة أو لم يحترموا معايير السلامة.

وبحسب قناة (إن. تي. في) التلفزيونية الخاصة، قُدّمت أول شكوى قانونية، الجمعة، في ديار بكر (جنوب شرق) تلتها شكاوى أُخر.

والجمعة، قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ “تتواصل التحقيقات بشأن المباني المنهارة. سنحدّد المسؤولين ونستدعيهم أمام القضاء”.

وفي السياق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ارتفاع وفيات زلزال تركيا إلى 20 ألفًا و213 شخصًا، والإصابات إلى 80 ألفًا و12 مصابًا.

عاجل | ارتفاع حصيلة ضحايا #الزلزال في #تركيا إلى 20213 قتيلا و80012 مصابًا pic.twitter.com/ONdj8pFnUt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 10, 2023

وذكر بيان صادر عن (آفاد) أن 1666 هزة ارتدادية وقعت بعد الزلزاليْن ومركزهما بمنطقتي بازارجيك، والبيستان في ولاية كهرمان مرعش.

وأضاف أن 31 ألفًا و254 من أفراد البحث والإنقاذ الأتراك ومن الفرق الدولية يواصلون جهودهم في منطقة الزلزال.