مقابر جماعية واستمرار انتشال الجثث.. الجزيرة مباشر ترصد توابع الزلزال في أنطاكيا التركية (فيديو)

تجولت كاميرا الجزيرة مباشر في مدينة أنطاكيا التركية، اليوم السبت، ورصدت توابع الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، الاثنين الماضي.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن أنطاكيا (عاصمة ولاية هاطاي) تأثرت بشدة جراء الزلزال، وإن الدمار ترك المدينة بلا ملامح.

وتواصل المعدات الثقيلة رفع الركام وانتشال الجثث من تحت الأنقاض مع تراجع الأمل في العثور على أحياء، في اليوم السادس من الزلزال.

وأشار إلى أن 22 شاحنة تابعة للأمم المتحدة دخلت عبر معبر باب الهوى، وما زالت المنطقة تحتاج إلى مزيد من الدعم.

وفي السياق، وصلت كاميرا الجزيرة مباشر إلى المقابر الجماعية على أطراف مدينة أنطاكيا، وأظهرت الصور مئات القبور المحفورة حديثًا والمرقمة حتى يسهل الوصول إلى أصحابها.





وفي تصريحات سابقة، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن السلطات تأخذ البصمة الوراثية قبل الدفن حتى يتم الوصول إلى أهالي الجثث بعد الدفن في حال عدم التعرف على الجثة.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الزلزال الذي ضرب المناطق الجنوبية من تركيا بأنه أقوى وأكثر تدميرا بثلاثة أضعاف من زلزال عام 1999 المحفور في ذاكرة البلاد.

وأضاف أن الزلزال تسبب في دمار على مساحة 500 كيلومتر وشُعر به على مساحة 1000 كيلومتر، وذلك في كلمة ألقاها خلال زيارته مخيما للمتضررين من الزلزال بمنطقة قايا بنار صلاح الدين الأيوبي بولاية ديار بكر.

عاجل | رويترز عن مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة: ما حدث في مركز الزلزال بتركيا هو أسوأ حدث تشهده المنطقة منذ 100 عام#الجزيرة_مباشر #تركيا #زلزال_تركيا pic.twitter.com/GoTZIZebFQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 11, 2023

ومع دخول جهود الإغاثة يومها السادس، تتضاءل آمال العثور على مزيد من الناجين تحت الأنقاض بعد أكثر من 5 أيام على كارثة زلزال تركيا وسوريا، التي أودت بحياة نحو 27 ألفا وخلّفت عشرات الآلاف من المصابين، وامتدت آثارها في المجمل إلى ملايين السكان في البلدين.