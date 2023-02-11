استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطيني، السبت، برصاص مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان، إن “الشاب مثقال سليمان عبد الحليم ريان (27 عاماً)، استشهد برصاص مستوطن إسرائيلي أصابه في الرأس”.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن مستوطنين هاجموا مجموعة من الفلسطينيين في المنطقة الشمالية من قرية قراوة بني حسان شمال الضفة الغربية، وأطلقوا باتجاههم النار، ما أدى إلى إصابة شاب توفى على أثرها.

💥 عاجل || وزارة الصحة الفلسطينية:استشهاد الشاب مثقال سليمان عبد الحليم ريان ( ٢٧ عاماً )، برصاص مستوطن في الرأس، في قراوة بني حسان، قضاء سلفيت.#الاحتلال_عدو_الإنسانية pic.twitter.com/dkoE14Mkt1 — محسن الإفرنجي Mohsen Alafranji (@MohsenAlafranj) February 11, 2023

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن أحد المستوطنين أطلق النار بشكل مباشر على الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة “مثقال” برصاصة في الرأس، قبل نقله إلى المركز الصحي في القرية، والإعلان عن وفاته.

ويرتفع عدد الفلسطينيين، الذين استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ بداية العام 2023 إلى 46 فلسطينياً، بينهم سيدة مسنة و9 أطفال وأسير في السجون، بحسب إحصائيات رسمية.

وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب مثقال سليمان عبد الحليم ريان ( ٢٧ عاماً )، برصاص مستوطن في الرأس، في قراوة بني حسان، قضاء #سلفيت.

٤٦ شهيدا منذ مطلع هذا العام. pic.twitter.com/CbaZdlMmu0 — Ahmad Jaradat (@JaradatAhmad1) February 11, 2023

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان “جريمة إعدام الشاب، برصاص ميلشيات المستوطنين الإرهابية”.

واعتبرت الوزارة أن هذه “الجريمة البشعة جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل الدموي الذي يمارسه الاحتلال بحق الفلسطينيين، وتبادل للأدوار بين قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين”.

وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه “الجريمة البشعة”.

وطالبت “الجنائية الدولية سرعة إنجاز تحقيقاتها في جرائم الاحتلال، والمجتمع الدولي والدول اعتبار ميليشيا المستوطنين التي ترتكب الجرائم منظمات إرهابية”.

ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.