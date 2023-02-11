زيلينسكي يزور السفارة التركية لتقديم تعازيه في ضحايا الزلزال (فيديو)

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، السفارة التركية في العاصمة كييف لتقديم تعازيه في ضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا، الأسبوع الماضي.

وقال زيلينسكي في منشور عبر تليغرام “نكرم ذكرى الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الزلزال المدمر في تركيا”.

وأضاف “المأساة المروعة التي أودت بحياة العديد من الأشخاص في لحظة واحدة سببت ألما عميقا في قلوبنا”.

وتابع “نشارك الشعب التركي آلامه ونساعده في هذا الوقت العصيب، ونتمنى لمن أصيبوا الشفاء العاجل”.

وفجر الاثنين الماضي، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

ومع دخول جهود الإغاثة يومها السادس، تتضاءل آمال العثور على مزيد من الناجين تحت الأنقاض بعد أكثر من 5 أيام على كارثة زلزال تركيا وسوريا، التي أودت بحياة نحو 27 ألفا وخلّفت عشرات الآلاف من المصابين، وامتدت آثارها في المجمل إلى ملايين السكان في البلدين.