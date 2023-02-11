بعد منطاد الصين.. البنتاغون يعلن إسقاط جسم مجهول “بحجم سيارة” حلّق فوق ألاسكا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الجمعة، إن طائرة من طراز إف 22 أسقطت جسمًا كان يحلق على ارتفاع عال فوق ألاسكا بصاروخ من طراز سايدوندر.

وقال المتحدث باسم البنتاغون البريجادير جنرال بات رايدر للصحفيين إن الجسم الذي يماثل في حجمه سيارة صغيرة دخل المجال الجوي الأمريكي يوم الخميس.

وأضاف أنه كان يتحرك على ارتفاع 12190 مترًا عندما تم إسقاطه، وأنه كان يمثل تهديدًا محتملًا لحركة الطيران المدني.

وقال البيت الأبيض إن المقاتلة الأمريكية أسقطت الجسم بأمر من الرئيس جو بايدن.

وأفاد جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض في تصريحات للصحفيين بأنه لا تُعرَف معلومات كثيرة عن هذا الجسم حتى الآن، لكن الولايات المتحدة تتوقع انتشاله بعد سقوطه في المياه الإقليمية الأمريكية.

وقال كيربي إنه لم يتضح من أين جاء هذا الجسم، مضيفًا “لا نعرف هذا الشيء يخص مَن”.

ومضى قائلًا إن الجسم سقط في أقصى الجزء الشمالي الشرقي من ألاسكا بالقرب من الحدود الكندية. وقال إن تقييم الطيار الأمريكي يشير إلى أن هذا الجسم لم يكن على متنه أحد.

A U.S. military fighter jet shot down an object flying off the coast of Alaska on Friday on orders from President Joe Biden. White House National Security Council spokesman John Kirby described the object as roughly the size of a small car. https://t.co/WweMhc5lzI pic.twitter.com/EW7lrYKt5k — The Associated Press (@AP) February 10, 2023

وأسقطت الولايات المتحدة في الرابع من فبراير/ شباط، منطاد مراقبة صينيًّا على ارتفاع عال قبالة سواحل ساوث كارولاينا، كان يعبر الولايات المتحدة التي وصفته بأنه منطاد تجسس انتهك سيادة البلاد.

ويعمل مسؤولون أمريكيون على انتشال حطام المنطاد الذي يبلغ طوله 60 مترًا وما كان يحمله من أجهزة إلكترونية.

وأعلنت الصين أن المنطاد مدني وأنه دخل المجال الجوي الأمريكي خطأً بسبب ظروف خارجة عن السيطرة.

وحرص كيربي على ألا يصف الجسم الجديد بأنه منطاد.

وقال إن اكتشاف الجسم الجديد ومساره لفتا انتباه الولايات المتحدة مساء أمس الخميس. وأضاف أنه على عكس المنطاد الصيني، فإن هذا الشيء لم يكن خاضعًا لسيطرة فيما يبدو بل كانت الريح تتحكم فيه.

وقال كيربي إن بايدن أمر بإسقاط هذا الجسم يوم الجمعة.

وقال مسؤول أمريكي إن طائرة مقاتلة تابعة للقيادة الشمالية الأمريكية أسقطت الجسم، وإن المياه الإقليمية التي سقط فيها متجمدة.

وأضاف المسؤول أنه لا توجد مؤشرات على وجود تهديد عسكري للأشخاص على الأرض، ولم يتضح احتمال أن يكون على متن الجسم أجهزة مراقبة.