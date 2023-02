بعد منطاد الصين.. البنتاغون يعلن إسقاط جسم مجهول “بحجم سيارة” حلّق فوق ألاسكا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الجمعة، إن طائرة من طراز إف 22 أسقطت جسمًا كان يحلق على ارتفاع عال فوق ألاسكا بصاروخ من طراز سايدوندر.

وقال المتحدث باسم البنتاغون البريجادير جنرال بات رايدر للصحفيين إن الجسم الذي يماثل في حجمه سيارة صغيرة دخل المجال الجوي الأمريكي يوم الخميس.

وأضاف أنه كان يتحرك على ارتفاع 12190 مترًا عندما تم إسقاطه، وأنه كان يمثل تهديدًا محتملًا لحركة الطيران المدني.

وقال البيت الأبيض إن المقاتلة الأمريكية أسقطت الجسم بأمر من الرئيس جو بايدن.

وأفاد جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض في تصريحات للصحفيين بأنه لا تُعرَف معلومات كثيرة عن هذا الجسم حتى الآن، لكن الولايات المتحدة تتوقع انتشاله بعد سقوطه في المياه الإقليمية الأمريكية.

وقال كيربي إنه لم يتضح من أين جاء هذا الجسم، مضيفًا “لا نعرف هذا الشيء يخص مَن”.

ومضى قائلًا إن الجسم سقط في أقصى الجزء الشمالي الشرقي من ألاسكا بالقرب من الحدود الكندية. وقال إن تقييم الطيار الأمريكي يشير إلى أن هذا الجسم لم يكن على متنه أحد.

A U.S. military fighter jet shot down an object flying off the coast of Alaska on Friday on orders from President Joe Biden.

White House National Security Council spokesman John Kirby described the object as roughly the size of a small car. https://t.co/WweMhc5lzI pic.twitter.com/EW7lrYKt5k

— The Associated Press (@AP) February 10, 2023