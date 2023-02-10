صور من الجو تكشف الدمار الهائل في مدينة كهرمان مرعش مركز الزلزال في تركيا (فيديو)

أظهرت صور من الجو حجم الدمار الهائل الذي أصاب مدينة كهرمان مرعش التركية، التي كانت مركزا للزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا فجر الاثنين الماضي.

وأظهرت الصور الأبنية المهدمة نتيجة للزلزالين العنيفين وقد انتشرت على مساحات شاسعة من المدينة.

وكانت أعمدة من الدخان وسحابة من الغبار تغطي أجزاء من المدينة، فيما ظهرت آليات لرفع الأنقاض في عدة مواقع.

وضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجات جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا فجر الاثنين، أعقبه زلزال آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ثم تلا ذلك مئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وتسبب الزلزال في تدمير عشرات الآلاف من الأبنية في كل من تركيا وسوريا مما أسفر عن مصرع أكثر من 20 ألف شخص وإصابة أكثر من 70 ألف شخص.

وتتواصل جهود إنقاذ المحاصرين من تحت أنقاض المباني المدمرة نتيجة الزلزال رغم مرور نحو 4 أيام على وقوعه.

ورغم تضاؤل الأمل في العثور على ناجين، نجحت فرق الإنقاذ في إخراج أحياء من تحت الركام في ولايات تركية عدة وفي سوريا المجاورة رغم مرور كل هذا الوقت.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت نتيجة للزلزال.