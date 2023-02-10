بسبب نباح كلبتها.. إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض بعد مرور 103 ساعات على زلزال تركيا (فيديو)

تتواصل عمليات إنقاذ العالقين من تحت الأنقاض جراء الزلزال جنوبي تركيا، ولا تخلو أي منها من حكاية بطولية في طرائق العثور على العالقين وانتشالهم.

ففي ولاية هطاي إحدى الولايات العشر الأكثر تضررًا من الزلزال المدمر، نجحت فرق الإغاثة، الجمعة، من إنقاذ سيدة بعد مضي 103 ساعات من وقوع الزلزال، إثر سماع نباح كلبتها.

وبينما كان فريق الإنقاذ يطلق نداءات بحثًا عن ناجين تحت الأنقاض في شارع “أتاتورك” سمعوا صوت نباح بين الأنقاض، ليسارعوا على الفور بأعمال إزالة الركام.

وبعد جهود حثيثة، تبين لعناصر الإنقاذ أن سيدة (35 عامًا) كانت عالقة تحت الركام، حيث تم إنقاذها بسبب كلبتها.

وبعد إخراجها من تحت الركام، نقلت السيدة واسمها “دويغو” إلى المستشفى على الفور، بالتزامن مع الاعتناء بالكلبة التي تبين لاحقًا أن اسمها “فينوس”.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وتتضاءل آمال العثور على مزيد من الناجين تحت الأنقاض بعد 5 أيام من كارثة زلزال تركيا وسوريا، التي أودت بحياة أكثر من 23 ألفًا وخلّفت عشرات آلاف المصابين، وامتدت آثارها في المجمل إلى ملايين السكان في البلدين.

ووفقًا لأحدث البيانات الرسمية، فإن عدد قتلى الزلزال في تركيا ارتفع إلى 19 ألفًا و875، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 79 ألفًا و711.

أما في سوريا، فقد ارتفع عدد القتلى إلى 3553 في عموم البلاد، وبلغ عدد المصابين 7115، وتتضاعف المأساة في الشمال السوري مع ضعف الإمكانات وقلة الموارد وتأخر وصول المساعدات الدولية اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ.