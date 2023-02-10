صور أقمار اصطناعية تقارن بين حال المناطق المتضررة قبل وبعد زلزال تركيا (فيديو)

أظهرت صور أقمار اصطناعية التقطتها شركة (ماكسار) مقارنة بين حال عدد من المواقع والمناطق قبل وبعد زلزال، الاثنين الماضي، الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، وخلّف عددًا كبيرًا من الضحايا ودمّر البنى التحتية بتلك المناطق.

وترصد الصور آثار الزلازل في جنوب شرقي تركيا وشمال غربي سوريا، وتوضح الصور مدى التصدع الأرضي الذي امتد لمسافة كيلومترات عدة في قرية تيفيكيلي بولاية كهرمان مرعش.





ويبدو الدمار بمنطقتي غازي عنتاب وكهرمان مرعش التركيتيْن حسب ما رصدت صور الأقمار الاصطناعية.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وبلغت حصيلة الوفيات، اليوم الجمعة، أكثر من 23 ألف قتيل في تركيا وسوريا، مع تواصل جهود البحث عن ناجين على الرغم من تضاؤل الأمل.

ودمر الزلزال مساحات واسعة من المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا.