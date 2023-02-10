بعد 108 ساعات.. إنقاذ أم وأولادها الثلاثة من أنقاض زلزال تركيا (فيديو)

تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال أم وأولادها الثلاثة وهم على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد 108 ساعات على الزلزال في ولاية هاطاي جنوبي تركيا.

ونجحت الفرق التابعة لدائرة الإطفاء ببلدية أنطاليا، في إنقاذ الأم نلسيهان (41 عامًا) وأولادها فاطمة (21 عامًا) ومنيرة (15 عامًا) ورمضان (7 أعوام)، في غضون نحو 3 ساعات بعد سماع صوت قادم من تحت الركام.

وبعد إخراجهم، نُقلت الأم وأولادها الثلاثة إلى المستشفى لمتابعة حالتهم الصحية وتقديم الرعاية اللازمة لهم.





وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عدد القتلى جراء الهزات الأرضية الكبيرة التي ضربت البلاد ارتفع إلى 19388، فيما بلغ عدد المصابين 77711.

وأكد أردوغان خلال كلمة ألقاها في ملطية أن الحكومة ستقدم مساعدات إعادة توطين ودعم الإيجارات للأشخاص من المنطقة التي ضربها الزلزال.

وفي السياق، قال مارتن غريفيث -وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية- إن تركيا تدير أكبر وأوسع عملية بحث وإنقاذ في العالم، على حد تعبيره.

وأضاف خلال زيارته للعاصمة أنقرة أن الأمم المتحدة ستطلق مناشدات دولية لمساعدة تركيا في محنتها، وأن زلزال تركيا (7.7 درجات) أكبر من زلزال هايتي 2021 (7.2 درجات، وأودى بحياة نحو ألفي شخص).

وفجر الاثنين الماضي، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.