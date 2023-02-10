سياسة|تركيا

الجزيرة مباشر في مخيم للمتضررين من الزلزال في كهرمان مرعش التركية (فيديو)

زلزال تركيا مرعش مخيم
قالت "آفاد" إنها أقامت عددا من المخيمات في الولايات المتضررة من الزلزال (الجزيرة مباشر)
10/2/2023-|آخر تحديث: 10/2/202302:19 AM (مكة المكرمة)

قامت الجزيرة مباشر بجولة في مخيم للمتضررين من الزلزال في مدينة كهرمان مرعش التي كانت مركزا للزلزالين الذين ضربا جنوبي تركيا وشمالي غرب سوريا فجر الاثنين الماضي.

وأقيم المخيم على أرض ملعب لكرة القدم في وسط المدينة.

وقال عبد العزيز مجاهد مراسل الجزيرة مباشر في تركيا إنه تم تزويد الخيام بوسائل تدفئة مراعاة لبرودة الطقس الشديدة، مضيفا أنه يتم توزيع المساعدات والأغذية من خلال المخيم.

كما نشرت هيئة الطوارئ وإدارة الكوارث التركية “آفاد” على تويتر مقاطع فيديو تم تصويرها من الجو للمخيمات التي أقامتها لمتضرري الزلزال في ولاية هاطاي.

وذكرت الوكالة أنها أقامت عددا من المخيمات في الولايات الجنوبية التي تضررت من الزلزال.

وأضافت أنه تم توزيع نحو 138 ألف خيمة وأكثر من مليون ونصف بطانية على المتضررين منذ وقوع الزلزال.

وضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجات جنوبي تركيا وشمالي غرب سوريا فجر الاثنين، أعقبه زلزال آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ثم تلا ذلك مئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وتسبب الزلزال في تدمير عشرات الآلاف من الأبنية في كل من تركيا وسوريا مما أسفر عن مصرع أكثر من 20 ألف شخص وإصابة أكثر من 70 ألف شخص.

وتتواصل جهود إنقاذ المحاصرين من تحت أنقاض المباني المدمرة نتيجة الزلزال رغم مرور نحو 4 أيام على وقوعه.

ورغم تضاؤل الأمل في العثور على ناجين، نجحت فرق الإنقاذ في إخراج أحياء من تحت الركام في ولايات تركية عدة وفي سوريا المجاورة رغم مرور كل هذا الوقت.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت نتيجة للزلزال.

المصدر : الجزيرة مباشر