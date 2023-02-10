الجزيرة مباشر في مخيم للمتضررين من الزلزال في كهرمان مرعش التركية (فيديو)

قامت الجزيرة مباشر بجولة في مخيم للمتضررين من الزلزال في مدينة كهرمان مرعش التي كانت مركزا للزلزالين الذين ضربا جنوبي تركيا وشمالي غرب سوريا فجر الاثنين الماضي.

وأقيم المخيم على أرض ملعب لكرة القدم في وسط المدينة.

وقال عبد العزيز مجاهد مراسل الجزيرة مباشر في تركيا إنه تم تزويد الخيام بوسائل تدفئة مراعاة لبرودة الطقس الشديدة، مضيفا أنه يتم توزيع المساعدات والأغذية من خلال المخيم.

كما نشرت هيئة الطوارئ وإدارة الكوارث التركية “آفاد” على تويتر مقاطع فيديو تم تصويرها من الجو للمخيمات التي أقامتها لمتضرري الزلزال في ولاية هاطاي.

Hatay'da birçok noktada çadır kent alanları kurduk. Tüm kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz ve aziz milletimizin destekleri ile vatandaşlarımızın yanındayız. Biz birlikte güçlüyüz! 🇹🇷 pic.twitter.com/OgQz2LED1S — AFAD (@AFADBaskanlik) February 9, 2023

وذكرت الوكالة أنها أقامت عددا من المخيمات في الولايات الجنوبية التي تضررت من الزلزال.

وأضافت أنه تم توزيع نحو 138 ألف خيمة وأكثر من مليون ونصف بطانية على المتضررين منذ وقوع الزلزال.

▪️ Barınma ihtiyacına yönelik olarak; 137.929 çadır

101.304 yatak

1.507.494 battaniye depremden etkilenen bölgelere sevk edilmiştir. — AFAD (@AFADBaskanlik) February 9, 2023

وضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجات جنوبي تركيا وشمالي غرب سوريا فجر الاثنين، أعقبه زلزال آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ثم تلا ذلك مئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وتسبب الزلزال في تدمير عشرات الآلاف من الأبنية في كل من تركيا وسوريا مما أسفر عن مصرع أكثر من 20 ألف شخص وإصابة أكثر من 70 ألف شخص.

وتتواصل جهود إنقاذ المحاصرين من تحت أنقاض المباني المدمرة نتيجة الزلزال رغم مرور نحو 4 أيام على وقوعه.

ورغم تضاؤل الأمل في العثور على ناجين، نجحت فرق الإنقاذ في إخراج أحياء من تحت الركام في ولايات تركية عدة وفي سوريا المجاورة رغم مرور كل هذا الوقت.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت نتيجة للزلزال.