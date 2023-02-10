وزير الداخلية التركي: فقدنا 120 شرطيا و32 دركيا بزلزال كهرمان مرعش

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، وفاة 120 شرطيًّا وأكثر من 32 دركيًّا بزلزال قهرمان مرعش الذي ضرب جنوبي البلاد، فجر الاثنين.

وأوضح صويلو في تصريح للصحفيين، الخميس، أن مؤسسات الدولة تواصل أعمال البحث والإنقاذ وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال.

وأشار إلى شدّة الزلزال، مبينا أنه يعد واحدًا من أشدّ الزلازل التي وقعت في البرّ، ولفت إلى أن عدد الوفيات في ولاية قهرمان مرعش بلغ 5 آلاف و323، بحسب آخر حصيلة رسمية.

وارتفعت حصيلة الضحايا التي تتصاعد مع مرور الدقائق إلى 18342 قتيلا وأكثر من 74 ألف مصاب في تركيا، وفي عموم سوريا إلى 3417 قتيلا وما يزيد على 5 آلاف جريح.

بعد الزلازل التي وصفت بأنها "من أعظم الكوارث الطبيعية في هذا العصر" عمليات "إنقاذ الحياة" في كهرمان مرعش مستمرة pic.twitter.com/GKAZYYHZRZ — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 10, 2023

وأكد صويلو أن فرق البحث والإنقاذ منتشرة حاليا في كافة المناطق المتضررة بما في ذلك القرى الصغيرة.

وضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بقوة 7.7 درجات، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات من الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، حالة الطوارئ مدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة، وآدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهاطاي، وكهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.