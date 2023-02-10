“آسف على كل شيء يا رب”.. سوري يستغيث من تحت الأنقاض مع أطفاله (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب سوري يستغيث من تحت الأنقاض في مدينة كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وقال الشاب في المقطع “يا الله ساعدنا. أنا آسف على كل شيء يا رب”، قبل أن يوجه رسائل لوالده ولأخيه.

وأضاف أنه مصاب في بطنه وفي يديه وقدميه أيضًا ولا يستطيع الحركة، موصيًا أبناءه وعائلته بالصبر والصلاة، ومشيرًا إلى أنه قد لا يبقى على قيد الحياة.

وذكر مستخدمون لمواقع التواصل أن الشاب يدعى أحمد الخطيب، وكان يوجه استغاثة لإنقاذه مع عائلته التي تتكون من 11 شخصًا.

وأضافوا أن فرق البحث تمكنت بعد نشر المقطع من إنقاذه مع اثنين من أطفاله، فيما لا تزال طفلة ثالثة تحت الأنقاض مع باقي أفراد العائلة.

"يا الله ساعدنا.. يا رب العالمين ساعدنا".. سوري يستغيث من تحت الأنقاض في مدينة كهرمان مرعش التركية#الجزيرة_مباشر #زلزال_تركيا_سوريا pic.twitter.com/x7M41A5r6G — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 9, 2023

وتعرضت مدينة كهرمان مرعش إلى دمار هائل إذ كانت مركزًا للزلزالين اللذين ضربا جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا فجر الاثنين الماضي.

وتسبب الزلزالان في تدمير عشرات الآلاف من الأبنية في كل من تركيا وسوريا مما أسفر عن مصرع أكثر من 20 ألف شخص وإصابة أكثر من 70 ألف شخص.

وتتواصل جهود إنقاذ المحاصرين من تحت أنقاض المباني المدمرة نتيجة الزلزال رغم مرور 4 أيام على وقوع الزلزالين.

ورغم تضاؤل الأمل في العثور على ناجين، نجحت فرق الإنقاذ في إخراج أحياء من تحت الركام في ولايات تركية عدة وفي سوريا المجاورة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت نتيجة للزلزال.