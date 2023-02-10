سياسة|تركيا

“آسف على كل شيء يا رب”.. سوري يستغيث من تحت الأنقاض مع أطفاله (فيديو)

زلزال تركيا سوري مرعش
فرق البحث تمكنت بعد نشر المقطع من إنقاذ الشاب السوري مع اثنين من أطفاله (مواقع التواصل)
10/2/2023-|آخر تحديث: 10/2/202301:28 AM (مكة المكرمة)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب سوري يستغيث من تحت الأنقاض في مدينة كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وقال الشاب في المقطع “يا الله ساعدنا. أنا آسف على كل شيء يا رب”، قبل أن يوجه رسائل لوالده ولأخيه.

وأضاف أنه مصاب في بطنه وفي يديه وقدميه أيضًا ولا يستطيع الحركة، موصيًا أبناءه وعائلته بالصبر والصلاة، ومشيرًا إلى أنه قد لا يبقى على قيد الحياة.

وذكر مستخدمون لمواقع التواصل أن الشاب يدعى أحمد الخطيب، وكان يوجه استغاثة لإنقاذه مع عائلته التي تتكون من 11 شخصًا.

وأضافوا أن فرق البحث تمكنت بعد نشر المقطع من إنقاذه مع اثنين من أطفاله، فيما لا تزال طفلة ثالثة تحت الأنقاض مع باقي أفراد العائلة.

وتعرضت مدينة كهرمان مرعش إلى دمار هائل إذ كانت مركزًا للزلزالين اللذين ضربا جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا فجر الاثنين الماضي.

وتسبب الزلزالان في تدمير عشرات الآلاف من الأبنية في كل من تركيا وسوريا مما أسفر عن مصرع أكثر من 20 ألف شخص وإصابة أكثر من 70 ألف شخص.

وتتواصل جهود إنقاذ المحاصرين من تحت أنقاض المباني المدمرة نتيجة الزلزال رغم مرور 4 أيام على وقوع الزلزالين.

ورغم تضاؤل الأمل في العثور على ناجين، نجحت فرق الإنقاذ في إخراج أحياء من تحت الركام في ولايات تركية عدة وفي سوريا المجاورة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت نتيجة للزلزال.

المصدر : الجزيرة مباشر