“ألمنا كبير”.. صرخة عجوز فقدت أقاربها في منطقة الزلزال (فيديو)

بصوت متهدج يغالب البكاء، عبّرت عجوز تركية عن مشاعرها إلى مراسل الجزيرة مباشر في تركيا بعد فقدها عددًا من أقاربها نتيجة للزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد وشمالي غرب سوريا.

وقالت المرأة إن أقاربها وصغار العائلة دفنوا تحت أنقاض المنازل والأبنية التي تهدمت نتيجة الزلزال.

وأضافت: “ألمنا كبير وعميق جدًا جدًا، قلبي يحترق، ليساعدنا الله”.

وذكرت المرأة أن شرخًا كبيرًا أصاب منزلها الذي تعيش فيه بسبب الزلزال، مضيفة أنه لا يمكنها العودة إليه بسبب ذلك.

وتعيش المرأة في مخيم أقيم لإيواء المتضررين في مدينة كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وتسبب زلزال الاثنين الماضي في تدمير عشرات الآلاف من الأبنية في كل من تركيا وسوريا مما أسفر عن مصرع نحو 20 ألف شخص وإصابة أكثر من 70 ألف شخص.

وتتواصل جهود إنقاذ المحاصرين من تحت أنقاض المباني المدمرة نتيجة الزلزال رغم مرور أكثر من 3 أيام على وقوعه.

ونجحت فرق الإنقاذ في إخراج أحياء من تحت الركام في ولايات تركية عدة، وفي سوريا المجاورة رغم مرور هذا الوقت كله.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في 10 ولايات تضررت نتيجة للزلزال.