قتيلان إسرائيليان و5 جرحى بعملية دعس شرقي القدس المحتلة (فيديو)

أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية النار على فلسطيني، ظهر اليوم الجمعة، بدعوى تنفيذه عملية دعس شرق القدس، قتل فيها مستوطنان وأصيب آخرون.

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مقتل إسرائيليين أحدهما طفل وإصابة 5 آخرين بجروح جرّاء عملية “دعس” في محطة حافلات بالقدس الشرقية في حين تم “تحييد المنفذ” وفق الإعلام الإسرائيلي.

وقالت في بيان “ضرب سائق سيارة كان مسرعًا عند مخرج حي راموت الاستيطاني في القدس أشخاصًا كانوا ينتظرون في موقف للحافلات”، وأضافت “نتيجة لعملية الدعس، هناك قتيلان وخمسة جرحى”.

🔴 *بالفيديو والصور| مقتل مستوطن وإصابة 7 بعملية دهس بالقدس المحتلة*https://t.co/K0789yHW6x — وكالة صفا (@SafaPs) February 10, 2023

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية عن منظمة (نجمة داود) أن إسرائيليَّين قُتلا وأصيب 5 آخرون، بينهم حالات خطرة في عملية الدعس، وقالت إن أحد القتيلين طفل عمره 6 سنوات، وإن الآخر شابّ عشرينيّ.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن شابًّا فلسطينيًّا أصيب بجروح حرجة جراء إطلاق نار إسرائيلي، بعد أن نفّذ عملية دعس أدت إلى مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بجروح.

#شاهد| تغطية صحفية: "لحظة إطلاق النار على الشاب حسين قراقع واعتداء المستوطنين عليه بالحجارة بعد تنفيذه عمـــلــيــــة الـدهــــــس بالقدس". pic.twitter.com/YefWkKheLt — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 10, 2023

وأوضحت أن حادثة الدعس وقعت عند محطة لانتظار الحافلات، قرب شعفاط بشمال غرب مدينة القدس.

وكان 7 أشخاص قد لقوا حتفهم بهجوم من شابّ فلسطيني على رواد كنيس يهودي بمستوطنة إسرائيلية في القدس الشرقية الشهر الماضي، وأطلق أفراد من الشرطة النار على المهاجم فأردوه قتيلا في مكان الحادث.