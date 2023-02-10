سياسة|فلسطين

قتيلان إسرائيليان و5 جرحى بعملية دعس شرقي القدس المحتلة (فيديو)

10/2/2023-|آخر تحديث: 10/2/202306:10 PM (مكة المكرمة)

أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية النار على فلسطيني، ظهر اليوم الجمعة، بدعوى تنفيذه عملية دعس شرق القدس، قتل فيها مستوطنان وأصيب آخرون.

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مقتل إسرائيليين أحدهما طفل وإصابة 5 آخرين بجروح جرّاء عملية “دعس” في محطة حافلات بالقدس الشرقية في حين تم “تحييد المنفذ” وفق الإعلام الإسرائيلي.

وقالت في بيان “ضرب سائق سيارة كان مسرعًا عند مخرج حي راموت الاستيطاني في القدس أشخاصًا كانوا ينتظرون في موقف للحافلات”، وأضافت “نتيجة لعملية الدعس، هناك قتيلان وخمسة جرحى”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية عن منظمة (نجمة داود) أن إسرائيليَّين قُتلا وأصيب 5 آخرون، بينهم حالات خطرة في عملية الدعس، وقالت إن أحد القتيلين طفل عمره 6 سنوات، وإن الآخر شابّ عشرينيّ.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن شابًّا فلسطينيًّا أصيب بجروح حرجة جراء إطلاق نار إسرائيلي، بعد أن نفّذ عملية دعس أدت إلى مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بجروح.

وأوضحت أن حادثة الدعس وقعت عند محطة لانتظار الحافلات، قرب شعفاط بشمال غرب مدينة القدس.

وكان 7 أشخاص قد لقوا حتفهم بهجوم من شابّ فلسطيني على رواد كنيس يهودي بمستوطنة إسرائيلية في القدس الشرقية الشهر الماضي، وأطلق أفراد من الشرطة النار على المهاجم فأردوه قتيلا في مكان الحادث.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات