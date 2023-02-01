رويترز: 8 صواريخ تستهدف قاعدة “زيلكان” العسكرية التركية شمالي العراق

قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إن مهاجمين مجهولين أطلقوا 8 صواريخ، اليوم الأربعاء، استهدفت قاعدة عسكرية تركية في شمالي البلاد، وسقط اثنان منها داخل القاعدة.

ونقلت رويترز عن مصدر أمني عراقي -طلب عدم ذكر اسمه- أن متعاقدًا عراقيًّا في القاعدة أصيب.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعدُ عن الهجوم الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء على قاعدة “زيلكان” التي تضم قوات تركية في محافظة نينوى شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات في العراق منذ عقود ضد أفراد حزب العمال الكردستاني المحظور لديها الذي له معاقل في شمالي العراق.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي الحزب جماعة إرهابية.

وحمل حزب العمال السلاح في مواجهة الدولة التركية في جنوب شرقي البلاد منذ عام 1984، وهو صراع أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألفًا.

وتشن تركيا حاليًّا عملية عسكرية ضد التنظيم أطلقت عليها اسم “المخلب-القفل” شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة التنظيم الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في دول عدة بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.