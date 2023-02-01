ياسر عرمان: لن أشارك في اجتماع القاهرة وسنعترف بما يخدم الاتفاق الإطاري فقط (فيديو)

قال ياسر عرمان، الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي، إنه لن يشارك في اجتماع القاهرة لأنه جاء متأخرا، مشيرا إلى أنه سيتم الاعتراف بما يخدم الاتفاق الإطاري فقط.

وذكر عرمان، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال التيار الثوري الديمقراطي، في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أن الاجتماع يأتي متأخرا، وأن ما يريدونه الآن هو دعم الاتفاق الإطاري والمضي فيه، معربا عن ترحيبه بجهود الحكومة المصرية في هذا الإطار.

وأشار إلى أنه لم يعرف عن القوى التي تذهب إلى القاهرة مساندتها للحكم المدني الديمقراطي، و”سبق أن تحاورنا مع الأطراف المهمة منها في الخرطوم”.

وأوضح أن القضية ليست مع مصر ولكن “الالتزام مع الشعب باستعادة الحكم المدني الديمقراطي”.

وقال عرمان إن مصر دعمت الاتفاق الإطاري، و”لدينا علاقات ممتدة معها ونحن على استعداد للجلوس مع المسؤولين المصريين لبناء علاقة استراتيجية وشراكة بين البلدين لخدمة مصالحهما وهو ما سيتم لاحقا”.





وبشأن الاعتراف بما سيخرج عن اجتماع القاهرة، قال عرمان إن موقف قوى الحرية والتغيير “واضح بالاعتراف والترحيب بكل ما يخدم الاتفاق الإطاري”، أما “كل ما يقف ضد الاتفاق وضد الحكم المدني وضد إكمال ثورة ديسمبر (كانون الأول) وبناء الدولة فلن يكون في مصلحة الشعب السوداني”.

وأضاف “تم اتخاذ قرار عدم المشاركة بشكل جماعي، وهو متعلق بالأوضاع الداخلية في السودان”.





وبشأن مؤتمر “اتفاق جوبا للسلام” في السودان، الذي بدأت أعماله، الثلاثاء، بمشاركة دولية في إطار المرحلة النهائية للعملية السياسية، قال عرمان إن هناك انقساما لدى الرأي العام السوداني بشأن اتفاق جوبا للسلام بسبب “دعم قيادات بعض الحركات المسلحة للانقلاب”.

وأضاف أنهم “اهتموا بكراسي السلطة ولم يهتموا بالقضايا الحقيقية التي تهم الشعب السوداني مثل النازحين واللاجئين والترتيبات الأمنية ونظام الحكم”.

وأكد عرمان أن “الكرة الآن في ملعب الذين غابوا، والفرصة أمامهم ليصححوا خطواتهم ويدعموا التحول الديمقراطي”.

وشدد على أنه من مصلحة حركة العدالة والمساواة وحركة تحرير السودان دعم مطالب الجماهير بالتحول الديمقراطي الحقيقي في البلاد.