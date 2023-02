“الله خلق الرجال والنساء فقط”.. ترمب يثير الجدل بتصريحات حول “المتحولين جنسيا” (فيديو)

أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب جدلًا عقب تصريحاته المناهضة للمتحولين جنسيًا، وتعهده بمحاربة بعض أفكار “الحزب الديمقراطي اليساري” والأيديولوجيات التي يتبناها، على حد تعبيره.

وقال ترمب أمام حشد من مؤيديه في كولومبيا في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية “سنُوقف الراديكاليين والعنصريين اليساريين الذين يحاولون تلقين شبابنا بأفكارهم، وسنُزيل بصماتهم المتسخة عن أطفالنا”.

وتابع “سنهزم طائفة أيديولوجية النوع الاجتماعي، ونؤكد بأن الله خلق نوعين اجتماعيين فقط، وهما الرجال والنساء، لن نسمح للرجال بالمشاركة في المنافسات الرياضية للنساء، وبفعل ذلك، تعرفون ما يحدث، سنُنقذ كرامة النساء ورياضة النساء”.

TRUMP: “We’re going to defeat the cult of gender ideology, and reaffirm that God created two genders called men and women.” pic.twitter.com/NOrdfIhWT7 — The Post Millennial (@TPostMillennial) January 28, 2023

وحصدت المقاطع التي وثقت خطاب ترمب ملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي، والعديد من التفاعلات المتباينة.

ويملك الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب برنامجًا سياسيًا محافظًا، حيث يرفض الإجهاض في جميع حالاته ويسعى لمنع زواج المثليين.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أقر مجلس النواب الأمريكي قانونًا يحمي زواج المثليين بأصوات جميع الديمقراطيين و39 جمهوريًا، فيما عارضه 169 جمهوريًا.

وطالما أكدت قيادات جمهورية على مدار الأعوام الماضية على حق الولايات في عدم الاعتراف بزواج المثليين، وشددت على تعريف الزواج بأنه ارتباط بين رجل واحد وامرأة واحدة.

وقال المغرد رويستون ساندرز “أنا لا أتفق مع ترمب عادة، لكنني أتفق معه هذه المرة بنسبة 100%”.

I don't normally agree with Trump, but this time I 100% agree with him👍🏻 https://t.co/n5LmR8G5ny — Royston Sanders (@RDSanders007) January 31, 2023

وكتب ناصر معاد “أعيدوا هذا الرجل إلى مكتب الرئاسة. أنا أفضل اختياره على بايدن الذي سيحني ركبته أمام أي شيء تطلبه النخبة منه”.

Bring back this man to Office.

I rather chose him than a Cat biden who will bend the knee to whatever the elites tell him to do. https://t.co/IrTxg3QllO — Nasser Mouad (@nasser_mouad) January 29, 2023

أما غريغ شنيل فقال “إنه لا يهتم بالنساء، وليس لديه القدرة على تغيير أي شيء”.