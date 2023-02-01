جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ من غزة وإصابة مستوطنة أثناء هروبها إلى الملجأ

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن منظومة القبّة الحديدية للدفاع الجوّي اعترضت، مساء الأربعاء، صاروخًا أُطلق من قطاع غزة، في قصف يأتي في وقت تتصاعد حدّة التوتّرات بين دولة الاحتلال والفلسطينيين.

وقال جيش الاحتلال في بيان “تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية”.

ودوّت “صافرات الإنذار في مدينة سديروت ومنطقة غلاف قطاع غزة”.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية حتى الآن مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة الصاروخية.

وأعلنت نجمة داوود الحمراء (الدفاع المدني) عن إصابة إسرائيلية أثناء توجهها إلى أحد الملاجئ للاحتماء من الصاروخ الذي أطلق من غزة تجاه سديروت.

وأفاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في تغريدة على تويتر، مساء الأربعاء، بأن “إطلاق النار من غزة لن يمنعني من مواصلة العمل لإلغاء ظروف الأسرى”.

وأضاف “طلبت جلسة عاجلة للمجلس الوزاري الأمني المصغر هذا المساء لبحث سبل الرد على إطلاق الصواريخ من غزة”.

ومنذ تسلمه مهامه في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أعلن بن غفير عن قيود عدة يعتزم اتخاذها ضد الأسرى الفلسطينيين.