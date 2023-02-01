إصابة إسرائيليَّيْن في عملية دهس وسط الضفة (فيديو)

أصيب إسرائيليان، مساء الثلاثاء، في عملية دهس وقعت قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه تلقى بلاغا عن عملية دهس في منطقة مفترق تبوح (الزعترة)، وإنه يتابع تفاصيل العملية.

من جانبه، قال موقع (والا) العبري، إن العملية أسفرت عن إصابة إسرائيليَّيْن، وإن قوات الاحتلال تبحث عن المُنفذ.

اللحظات الأولى بعد عملية الدهس على حاجز زعترة جنوب نابلس قبل قليل pic.twitter.com/LqqldIOwNO — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 31, 2023

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن المصابَيْن نُقلا إلى مستشفى (بيلينسون) في مدينة (بتاح تكفا).

وردّت قوة إسرائيلية هناك بإطلاق النار تجاه الفلسطيني الذي فر بسيارته، وتجري عمليات تمشيط لتحديد موقعه، حسب المصدر ذاته.

وذكرت الصحيفة أن المصابَيْن كانا يعبران الطريق لدى دهسهما بسيارة تجارية بيضاء.

تغطية صحفية: "إسعاف الاحتلال يهرع لحاجز زعترة جنوب نابلس بعد إصابة إسرائيليين اثنين بعــمـــلــية دعس، وانسحاب المنفذ بمركبته". pic.twitter.com/WqQsuoc16C — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 31, 2023

لكن قناة (كان) التابعة لهيئة البث الرسمية قالت إن الفلسطيني سارع بسيارته باتجاه مجموعة من الشبان، وأصاب اثنين منهم.

وأوضحت أن أحد المستوطنين أصيب بكسر في الفخذ ونُقل إلى المستشفى بمروحية، بينما جرى علاج المصاب بجروح طفيفة في المكان.

وأضافت القناة أن الجيش الإسرائيلي يلاحق المُنفذ، ونشر حواجز على الطرق في المنطقة.