أمريكا تخطط لتزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة ونتنياهو يدرس إرسال مساعدات عسكرية ويعرض الوساطة

قال مسؤولان أمريكيان لوكالة رويترز، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعد حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا من المتوقع أن تشمل صواريخ طويلة المدى لأول مرة وذخائر وأسلحة أخرى.

ومن المتوقع الإعلان عن المساعدة العسكرية في أقرب وقت هذا الأسبوع. ويمكن أن يسمح المدى الطويل للسلاح الجديد للقوات الأوكرانية بضرب أهداف روسية كانت بعيدة المنال، كما ستساعدها على مواصلة الضغط عن طريق الهجمات المضادة.

نتنياهو يعرض الوساطة

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، إنه يدرس إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، مبديًا أيضًا استعداده لأداء دور الوسيط في النزاع، بعد دعوات أمريكية لمزيد من المشاركة النشطة.

ولم يقدّم نتنياهو أي تعهدات جازمة لأوكرانيا، خاصة أن بلاده حافظت على علاقاتها مع روسيا التي تسيطر على أجواء سوريا المجاورة، وتغض الطرف عن الغارات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع هناك تابعة لإيران.

وعندما سُئل نتنياهو خلال مقابلة مع شبكة (سي إن إن) ما إذا كان بإمكان إسرائيل تقديم المساعدة لأوكرانيا في مجالات مثل القبة الحديدية التي تحمي إسرائيل من الهجمات الجوية، أجاب “حسنًا، أنا بالتأكيد أدرس هذا الأمر”.

وأكد نتنياهو أن الولايات المتحدة نقلت مخزونًا من ذخيرة المدفعية المخصصة لإسرائيل إلى أوكرانيا، مقارنًا بين هذا الجهد والعمليات التي تشنّها بلاده ضد إيران.

وقال “الولايات المتحدة أخذت جزءًا كبيرًا من الذخائر المخصصة لإسرائيل ومررتها إلى أوكرانيا. وبصراحة فإن إسرائيل أيضًا تتصرف بطرق لن أفصّلها هنا ضد مصانع الأسلحة الإيرانية التي تُستخدم ضد أوكرانيا”.

واتهم مسؤولون أوكرانيون وغربيون إيران ببيع طائرات مسيّرة منخفضة التكلفة الى روسيا لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، على الرغم من نفي طهران ذلك.

وأضاف نتنياهو أنه طُلب منه التوسط بشكل غير رسمي في النزاع بعد حرب روسيا على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، لكنه لم يتابع ذلك لأنه كان حينها في صفوف المعارضة.

ولفت الى أنه مستعد لأداء دور الوسيط في حال طلب منه الطرفان ذلك إضافة إلى الولايات المتحدة، قائلًا “لديّ خبرة كافية لأعرف أنه يجب أن يكون هناك وقت مناسب وظروف مناسبة. وفي حال ظهرت سأفكر في ذلك بالتأكيد”.

وتأتي هذه التصريحات غداة زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقدس، التي قال فيها إن أوكرانيا بحاجة إلى المساعدة “لأنها تدافع بشجاعة عن شعبها وعن حقها في الوجود”.

وأبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بلينكن أنه سيزور أوكرانيا لإعادة فتح سفارة بلاده، وهي أول زيارة من نوعها منذ الحرب.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت قد قام بزيارة مفاجئة إلى موسكو في مارس/آذار للتوسط مع بوتين.

ونقل بينيت أيضًا رسائل من بوتين إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنه لم ينجح في ترتيب مفاوضات مباشرة بين الطرفين.

حرب هجينة

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، إن حلف شمال الأطلسي (ناتو) متورط في “حرب هجينة ضد روسيا منذ مدة طويلة”.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره المصري سامح شكري في موسكو “مهما قال شركاؤنا الغربيون، ومهما حاولوا تبرير أفعالهم بشأن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا بما في ذلك الشعارات المعروفة بأن الطريق إلى السلام يكمن من خلال شحنات الأسلحة، فإن الجميع يفهم كل شيء. نحن نتحدث عن تورط الناتو في حرب هجينة ضد روسيا لمدة طويلة إلى حد ما”.

وأشار لافروف إلى أن موسكو تتخذ التدابير اللازمة من أجل إحباط محاولات لتحويل أوكرانيا إلى تهديد أكثر حدة لأمن روسيا.