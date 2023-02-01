أردوغان: نرفض انضمام السويد للناتو طالما تسمح بحرق المصحف (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن توافق على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي “الناتو” طالما أنها تسمح بحرق وتمزيق المصحف الشريف على أراضيها.

وأضاف أردوغان في خطاب له، اليوم الأربعاء، بالعاصمة أنقرة أمام نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان: “موقفنا إيجابي تجاه عضوية فنلندا في حلف الناتو، وسلبي تجاه عضوية السويد”.

وقال الرئيس التركي إنه “ينبغي للسويد ألا تُعنى بعبء المحاولة في هذه المرحلة. لن نقول (نعم) لطلبهم الخاص بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ما داموا يسمحون بإحراق القرآن”.

بدوره، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن من يقف وراء الاستفزازات في السويد المتمثلة بحرق المصحف الشريف يهدف لعرقلة انضمام السويد إلى حلف الناتو.

وانتقد الوزير التركي سماح السلطات السويدية بحرق المصحف الشريف، وتوفير الحماية الأمنية لمن قاموا به.

وتقدمت السويد وفنلندا العام الماضي بطلبين للانضمام إلى حلف الناتو بعد بدء الحرب في أوكرانيا، ولكنهما واجهتا اعتراضات من تركيا.

وتطالب أنقرة السويد تسليمها “إرهابيين” من أعضاء حزب العمال الكردستاني، وجماعة أخرى تنحي عليها تركيا باللائمة في محاولة انقلاب عام 2016.

وتصنف تركيا والاتحاد الأوربي حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية.

وتوصلت الدول الثلاث إلى اتفاق حول الآفاق المستقبلية في قمة الحلف في العاصمة الإسبانية مدريد في يونيو/حزيران الماضي، لكن أنقرة علقت المحادثات الشهر الماضي بعد حادثة حرق المصحف في ستوكهولم.

وألمح الرئيس التركي، مطلع الأسبوع الجاري، إلى أن أنقرة ستوافق على انضمام فنلندا إلى الحلف قبل السويد، ولكن وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو قال، الاثنين الماضي، إن بلاده “ترغب” في التمسك بخطة الطلب المشترك.

ويتطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) تصديق كل دوله الأعضاء، وعددها 30 دولة، وتركيا والمجر هما البلدان الوحيدان اللذان لم يُصدّقا بعد على انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف.