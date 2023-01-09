نقابة الصحفيين الفلسطينية: إسرائيل قتلت 55 صحفيا منذ عام 2000

قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 55 صحفيا فلسطينيا منذ عام 2000، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 900 انتهاك خلال العام 2022.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الاثنين بمقر النقابة في رام الله، عرضت فيه تقريرها السنوي لأبرز الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية.

وقال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر إن 55 صحفيا قتلوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أو القصف منذ 2000، لافتا إلى استشهاد صحفيتين خلال عام 2022 هما شيرين أبو عاقلة مراسلة الجزيرة، والصحفية المحلية غفران وراسنة.

وأوضح أبو بكر أن أكثر مدينة شهدت اعتداءات إسرائيلية هي مدينة القدس، لمنع نقل حقيقة ما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأشار نقيب الصحفيين إلى تحرك النقابة دوليا إلى جانب الاتحاد الدولي للصحفيين للوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف “بالفعل قدمنا شكوانا (ضد إسرائيل) في 20 سبتمبر/ أيلول 2022، وفي ديسمبر/ كانون الأول تلقينا رسالة رسمية من المحكمة تفيد بتسلم شكوانا وتحويلها لجهات الاختصاص في المحكمة لمتابعتها”.

من جانبه، قال رئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام، إن الفلسطينيين ومؤسساتهم تعرضوا لأكثر من 8500 اعتداء إسرائيليا منذ عام 2013.

وأشار إلى إصابة 52 صحفيا بالرصاص، وتعرض 90 آخرين لإصابات مباشرة بقنابل الغاز والصوت، و117 للاعتداء الجسدي خلال 2022.

وذكر أن 40 صحفيا تعرضوا للاعتقال خلال العام الماضي، 20 منهم ما زالوا رهن الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال إن إجمالي عدد الانتهاكات في 2022 بلغ 902، كان أوسعها انتشارا احتجاز الطواقم الصحفية (من قبل جيش الاحتلال) ومنعها من العمل.

وحذر اللحام من مجزرة قادمة بحق الصحفيين من قبل المستوطنين مبينا أن إجمالي عدد اعتداءاتهم على الصحفيين خلال 2020 بلغت 99 جريمة وانتهاكا معظمها على مرأى ومسمع وحماية الجيش.

وحول الانتهاكات الفلسطينية الداخلية ضد الصحفيين، ذكر اللحام أن التقرير السنوي وثق 60 انتهاكا في الضفة الغربية وقطاع غزة، أبرزها الاستدعاء للتحقيق ومنع التغطية ومنع التنقل والسفر.​​​​​​​

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 224 فلسطينيا في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال 2022، في حين تشير معطيات الأمم المتحدة إلى إصابة نحو 9500.