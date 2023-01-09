مجلس الأمن يمدّد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا (فيديو)

مدّد مجلس الأمن الدولي بالإجماع العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى نحو 4 ملايين سوري في شمال غربي البلاد لمدة 6 أشهر أخرى عبر تركيا، متفاديًا صراعًا معتادًا مع روسيا بشأن القضية.

ويلزم صدور تفويض من المجلس المؤلف من 15 عضوًا، لأن سلطات النظام السوري لم توافق على العمليات الإنسانية التي تقدّم المساعدات بما يشمل الأغذية والأدوية والمأوى للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا منذ 2014.

وكان من المقرر أن ينتهي أجل التفويض الحالي لبرنامج المساعدات التابع للأمم المتحدة، غدًا الثلاثاء.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن 15.3 مليون سوري سيكونون بحاجة إلى حماية ومساعدات إنسانية خلال 2023، وهو أعلى رقم منذ بدء الصراع في عام 2011.

ويتم إرسال مساعدات دولية إلى مناطق شمال غربي سوريا بموجب مشروع قرار وافق عليه مجلس الأمن في عام 2014.

ويجري إرسال الأغذية والأدوية في الوقت الراهن فقط عبر بوابة “جيلوة غوزو” بولاية هطاي الحدودية جنوبي تركيا.