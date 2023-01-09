المتطرف بن غفير يأمر شرطة الاحتلال بإزالة الأعلام الفلسطينية من الأماكن العامة

أصدر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أوامره لشرطة الاحتلال، بحظر رفع أي علم فلسطيني، في المجال العام.

وقال بن غفير زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، في تغريدة عبر تويتر “وجهت الشرطة اليوم لفرض حظر رفع أي علم فلسطيني، أو أي علم يظهر تماهيه مع منظمة إرهابية أو يحرض ضد دولة إسرائيل”.

وأضاف “سنكافح الإرهاب وتشجيع الإرهاب بكل قوتنا”.

ولا يحظر القانون الإسرائيلي الأعلام الفلسطينية ولكن للشرطة والجنود الحق في إزالتها في الحالات التي يرون فيها وجود تهديد للنظام العام.

يأتي هذا، بعد تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها قناة (12) الخاصة، تشير إلى توتر شديد بين بن غفير وشرطة الاحتلال، بعد تجاهل الأخيرة تعليماته لمنع احتفالات بتحرير أقدم السجناء الفلسطينيين في سجون الاحتلال الأسير المحرر كريم يونس.

وقضى كريم في سجون الاحتلال 40 عاما، وخرج الخميس الماضي، ولوح بالعلم الفلسطيني أثناء استقباله استقبال الأبطال في قريته بشمال فلسطين بعد الإفراج عنه.

وزعم بن غفير في بيان أن التلويح بالعلم الفلسطيني “كان عملا يدعم الإرهاب”.

وأضاف “لا يمكن للمخالفين للقانون أن يلوحوا بالأعلام الإرهابية ويحرضوا ويشجعوا على الإرهاب، لذلك أمرت بإزالة الأعلام الداعمة للإرهاب من الأماكن العامة ووقف التحريض ضد إسرائيل”.

وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، قرر بن غفير، تشديد القيود على زيارة نواب الكنيست العرب للأسرى الفلسطينيين، منفذا تهديده حول هذه الأمر خلال حملته الانتخابية.

وبن غفير، هو وزير الأمن القومي في حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، أدت اليمين الدستورية في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ووصفتها وسائل إعلام دولية وعربية وإسرائيلية، بأنها أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل.