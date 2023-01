بايدن يواجه ضغوطا للتحرك ضد الرئيس البرازيلي السابق في منفاه الاختياري

يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغوطا لإخراج الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو من منفاه الاختياري في إحدى ضواحي أورلاندو بولاية فلوريدا.

كان بولسونارو قد سافر إلى فلوريدا قبل يومين من انتهاء ولايته في أول يناير/كانون الثاني بعد التشكيك في نتائج الانتخابات التي جرت في 30 أكتوبر/تشرين الأول وخسرها لصالح منافسه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

ورغم أن بولسونارو غادر بلاده فقد ترك وراءه حركة عنيفة من مؤيديه الرافضين لنتائج الانتخابات والذين اقتحموا أمس الأحد القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا.

وبعدما رأى بايدن أنصار سلفه دونالد ترمب وهم يعيثون فسادا في مبنى الكابيتول قبل عامين فإنه يواجه الآن ضغوطا متزايدة لإخراج بولسونارو من منفاه الاختياري في إحدى ضواحي أورلاندو بفلوريدا حيث يقيم ترمب.

وندد عدد كبير من النشطاء السياسيين الأمريكيين، بما فعله أتباع بولسونارو، وبرزت عبر منصات التواصل، مطالب بطرده وترحيله.

وقالت النائبة الأمريكية المسلمة، إلهان عُمر “قبل عامين تعرض مبنى الكابيتول للهجوم من قبل المتعصبين، والآن نشاهد ذلك يحدث في البرازيل، أعلن التضامن مع لولا والشعب البرازيلي”.

وأضافت “يجب أن تقف الديمقراطيات في جميع أنحاء العلم متحدة لإدانة هذا الهجوم على الديمقراطية، لا ينبغي منح بولسونارو ملجأ في ولاية فلوريدا”.

— Ilhan Omar (@IlhanMN) January 8, 2023