روسيا تنهي الهدنة.. أمريكا: لا وقف قريبا للقتال في أوكرانيا

قال البيت الأبيض، السبت، إن واشنطن لا ترى أي احتمالات لوقف الأعمال العسكرية في أوكرانيا خلال وقت قريب.

وأضاف منسق الاتصالات في البيت الأبيض جون كيربي “يمكننا القول على وجه اليقين إننا لا نتوقع من الروس أن يرفعوا أيديهم وأن يتوقفوا عن القتال في غضون الشهرين المقبلين”.

وتابع “لن أتحدث عن خططهم التكتيكية، لكنهم يواصلون التقدم، ونعتقد أن هذا سيستمر في الأشهر المقبلة”.

وأعلنت الولايات المتحدة، أول أمس الجمعة، مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار، في حزمة قال البيت الأبيض إنها ستتضمن مدرعات من طراز “برادلي” وناقلات جنود مدرعة ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع.

وقالت الرئاسة الأوكرانية “عام النصر هذا قد بدأ للتو”، مضيفة أن “الحزمة” الأمريكية تشمل أيضا صواريخ هيمارس الدقيقة وصواريخ سي سبارو المضادة للطائرات.

وجاء هذا بعد إعلان متحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، أن بلاده سترسل 40 مدرعة من طراز “ماردر” إلى الجيش الأوكراني في الربع الأول من 2023، في أول إعلان لعملية تسليم ملموسة لهذا النوع من المعدات.

وقف الهدنة

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر، الخميس الماضي، بوقف إطلاق النار من جانب واحد على طول خط الجبهة الكامل بين الأطراف في أوكرانيا من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو في 6 يناير/كانون الثاني الجاري، لمدة 36 ساعة، وذلك بمناسبة احتفالات الأرثوذكس بعيد الميلاد حسب التقويم الشرقي.

وقال مسؤولون محليون، اليوم الأحد، إن قصف روسيا لمناطق بشرقي أوكرانيا خلال الليل أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، وذلك بعد أن أنهت موسكو وقف إطلاق النار، وتعهدها بمواصلة القتال حتى الانتصار على جارتها.

وقال حاكم المنطقة أوليه سينهوبوف على تيليغرام إن رجلا (50 عاما) لقي حتفه في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية نتيجة القصف الروسي. وجاءت هذه الأنباء بعد دقائق من منتصف الليل في موسكو.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة فيديو نُشرت مساء أمس “استطاع العالم أن يرى مجددا اليوم مدى عدم صدق كل الخطابات التي تُلقى على أعلى مستوى في موسكو”.

وأضاف “تحدثوا عن وقف مزعوم لإطلاق النار، لكن الحقيقة أن القذائف الروسية استمرت في قصف باخموت (شرق) والمواقع الأوكرانية الأخرى”.

من جانبها، قالت القوات الروسية إنها صدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عددا من الهجمات التي شنها الجيش الأوكراني في شرقي أوكرانيا، وإنها قتلت العشرات من الجنود الجمعة.

وقال الكرملين إن موسكو ستمضي قدما في ما تصفه “بعملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا، التي وصفتها كييف وحلفاؤها الغربيون بأنها عدوان غير مبرر للاستيلاء على الأراضي.