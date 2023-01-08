بعد 3 سنوات من العزلة.. الصين تسدل الستار على سياسة “صفر كوفيد” وتعيد فتح حدودها (فيديو)

رفعت الصين، اليوم الأحد، الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين الوافدين من الخارج، لتضع بذلك حدًا لعزلة فرضتها على نفسها لمدة 3 سنوات في وقت تواجه فيه موجة وبائية جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وأعرب الوافدون الأوائل عن ارتياحهم لعدم خضوعهم لإجراءات الحجر الصحي المرهقة التي شكلت الحياة اليومية للصينيين بسبب سياسة “صفر كوفيد” التي وضعتها السلطات.

وفي هونغ كونغ، حيث أعيد فتح الحدود مع الصين بعد سنوات من الإغلاق، ينوي أكثر من 400 ألف شخص السفر إلى الشمال خلال الأسابيع الثمانية المقبلة.

وبدأ المسافرون في التدفق عبر المعابر البرية والبحرية من هونغ كونغ إلى البر الرئيسي للصين، اليوم، إذ يتوق كثيرون منهم إلى لمّ شمل طال انتظاره مع أحبائهم بعد فتح بيجين الحدود المغلقة منذ بداية جائحة كوفيد-19.

والشهر الماضي، بدأت الصين تخفيف واحد من أكثر أنظمة مكافحة كوفيد صرامة في العالم بعد احتجاجات تاريخية ضد سياسة تضمنت إخضاع السكان لاختبارات متكررة وقيودًا على الحركة وعمليات إغلاق واسعة ألحقت أضرارًا كبيرة بثاني أكبر اقتصاد.

واصطف المسافرون في طوابير طويلة عند مكاتب فحص البيانات في مطار هونغ كونغ الدولي لصعود الرحلات المتجهة إلى مدن البر الرئيسي بما في ذلك بيجين وتيانغين وشيامن.

ويأمل المستثمرون أن تؤدي إعادة الفتح في نهاية المطاف إلى تنشيط الاقتصاد الذي تقدر قيمته بنحو 17 تريليون دولار، ويعاني من أدنى معدل نمو له منذ ما يقرب من نصف قرن، إلا أن التحول المفاجئ في السياسة أدى إلى موجة هائلة من الإصابات أنهكت بعض المستشفيات وتسببت في تعطيل للأعمال.

ويأتي فتح الحدود غداة بداية (تشون يون)، أي أول 40 يومًا من السفر بمناسبة العام القمري الجديد، والتي كانت تعد قبل الجائحة أكبر حركة في العالم لعودة الأفراد إلى مناطقهم لقضاء العطلات مع عائلاتهم، وتقول الحكومة إنه من المتوقع أن يشهد هذا الموسم ملايين الزيارات.

كما أنه من المتوقع أن يبدأ كثير من الصينيين في السفر للخارج، وهو تحول طال انتظار المقاصد السياحية له في دول مثل تايلاند وإندونيسيا، لكن حكومات عديدة قلقة من ارتفاع إصابات كورونا في الصين فرضت قيودًا على المسافرين الوافدين من البلاد.

ويرى محللون أن حركة السفر لن تعود سريعًا لمستويات ما قبل الجائحة بسبب عوامل من بينها تراجع الرحلات الدولية.

وفي وقت سابق اليوم، استأنفت الصين إصدار جوازات السفر وتأشيرات السفر لسكان البر الرئيسي والتأشيرات العادية وتصاريح الإقامة للأجانب، وتحدد بيجين حصصًا لعدد من يمكنهم السفر بين هونغ كونغ والصين كل يوم.