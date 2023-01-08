سياسة|مصر

الكويت تطالب بالتحقيق في اعتداء “رجال أمن مصريين” على طلبة كويتيين

مصر الكويت طلبة
صورة من مقطع الفيديو المتداول (تويتر)
8/1/2023-|آخر تحديث: 8/1/202309:48 PM (مكة المكرمة)

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن “استياء ورفض دولة الكويت الشديدين لما قام بعض رجال الأمن (المصريين) بالاعتداء ضربًا على بعض الطلبة” الكويتيين الدارسين في مدينة الإسكندرية شمالي مصر.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إن نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي تواصل مع سفير مصر لدى دولة الكويت أسامة شلتوت للوقوف على الإجراءات التي قامت بها السلطات المصرية حيال الحادث.

وطالب المسؤول الكويتي بـ”سرعة قيام السلطات المصرية المعنية، وبما يكفل حقوق الطلبة باتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية، والتحقيق في هذه الواقعة تجاه هذا الاعتداء ومحاسبة مرتكبيه، وبأخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لهذه التصرفات الفردية المرفوضة التي لا تعكس رمزية العلاقات” بين البلدين.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والكويت مقطع فيديو لاعتداء أفراد أمن، قال المستخدمون إنهم من الشرطة المصرية، على طلبة كويتيين يدرسون في مدينة الإسكندرية.

وذكر بيان للخارجية الكويتية والسفارة في القاهرة أنه تم الإفراج عن جميع الطلبة الكويتيين عصر أمس السبت، من دون ذكر عددهم.

وفي بيان لها السبت، قالت سفارة الكويت في القاهرة إن مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي يعود إلى “مشاجرة بين طلبة كويتيين بمجمع تجاري” في مدينة الإسكندرية، وأن “أفراد أمن المجمع تدخلوا لفضها”.

ودعت السفارة إلى “الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في مصر”، وأعربت عن “استيائها لمثل هذه التصرفات التي بدرت من بعض أبنائها الطلبة”.

المصدر : خدمة سند + وكالات