الكويت تطالب بالتحقيق في اعتداء “رجال أمن مصريين” على طلبة كويتيين

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن “استياء ورفض دولة الكويت الشديدين لما قام بعض رجال الأمن (المصريين) بالاعتداء ضربًا على بعض الطلبة” الكويتيين الدارسين في مدينة الإسكندرية شمالي مصر.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إن نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي تواصل مع سفير مصر لدى دولة الكويت أسامة شلتوت للوقوف على الإجراءات التي قامت بها السلطات المصرية حيال الحادث.

وطالب المسؤول الكويتي بـ”سرعة قيام السلطات المصرية المعنية، وبما يكفل حقوق الطلبة باتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية، والتحقيق في هذه الواقعة تجاه هذا الاعتداء ومحاسبة مرتكبيه، وبأخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لهذه التصرفات الفردية المرفوضة التي لا تعكس رمزية العلاقات” بين البلدين.

بيان رفض دولة الكويت لما قام به رجال الأمن بالإعتداء ضرباً على بعض الطلبة في واقعة المشاجرة التي حدثت بين عدد من الطلبة الكويتيين الدارسين في مدينة الإسكندرية، والمطالبة بإتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية والتحقيق في هذه الواقعة. البيان كاملاً: https://t.co/hM8UFNutvd pic.twitter.com/nHF6inD2ON — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) January 8, 2023

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والكويت مقطع فيديو لاعتداء أفراد أمن، قال المستخدمون إنهم من الشرطة المصرية، على طلبة كويتيين يدرسون في مدينة الإسكندرية.

هالتصرف من الشرطة المصرية اتجاة طلابنا امر مرفوض ولايمكن يمر مرور الكرام لابد من محاسبتهم والتدخل من سفارتنا بمصر ، لو هالشي صار بالكويت من الشرطة عندنا تتوقعون الاعلام المصري راح يسكت ؟ #طلبة_مصر pic.twitter.com/jtj4WxhaQ7 — طلبة الكويت بمصر (@cairo_kwt) January 8, 2023

محرر الراي : هذا الفيديو وصلني حديثاً…الاعتداء واضح من السلطات الأمنية ضد طلبتنا بشكل لايليق وغير حضاري.

ولايمكن أن نقبل بإهانة أبناءنا. https://t.co/kQomUCir3R pic.twitter.com/IeV4aOh1sM — أ.د. حمد محمد المطر (@HamadAlmatar) January 7, 2023

وذكر بيان للخارجية الكويتية والسفارة في القاهرة أنه تم الإفراج عن جميع الطلبة الكويتيين عصر أمس السبت، من دون ذكر عددهم.

بيان حول متابعة سفارة دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية لواقعة المشاجرة التي حدثت بين الطلبة الكويتيين في أحد المجمعات التجارية في مدينة الاسكندرية، والذين تم الافراج عنهم اليوم. البيان كاملاً: https://t.co/ryBielOfPe pic.twitter.com/XaAi3SdYVX — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) January 7, 2023

وفي بيان لها السبت، قالت سفارة الكويت في القاهرة إن مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي يعود إلى “مشاجرة بين طلبة كويتيين بمجمع تجاري” في مدينة الإسكندرية، وأن “أفراد أمن المجمع تدخلوا لفضها”.

ودعت السفارة إلى “الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في مصر”، وأعربت عن “استيائها لمثل هذه التصرفات التي بدرت من بعض أبنائها الطلبة”.