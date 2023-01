احتفاء إسرائيلي.. سفارة أبو ظبي في واشنطن تعلن إدراج “الهولوكوست” بمناهج الإمارات الدراسية

قالت سفارة الإمارات في واشنطن إن المناهج الدراسية في المدارس الابتدائية والثانوية في البلاد سوف تتضمن تدريس “الهولوكوست”.

وأعادت السفارة الإماراتية في واشنطن عبر منصاتها الرسمية، نشر تقرير سابق لصحيفة إسرائيلية بإدراج “الهولوكوست” (المحرقة اليهودية إبان الحرب العالمية الثانية) في المناهج الدراسية للمدارس الابتدائية والثانوية في أعقاب توقيع اتفاقات أبراهام، وسط احتفاء إسرائيلي واسع.

وشددت السفارة على تصريح علي النعيمي -أحد الوسطاء الإماراتيين لاتفاقات التطبيع- الذي أوردته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث أكد أن “إحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست أمر بالغ الأهمية”.

In the wake of the historic #AbrahamAccords, 🇦🇪 will now include the Holocaust in the curriculum for primary and secondary schools.

“Memorializing the victims of the Holocaust is crucial,” said Ali Al Nuaimi, one of the Emirati brokers of the Accords. https://t.co/itP6WlX8j5

