يوم الشهيد الفلسطيني.. ارتقاء أكثر من 100 ألف منذ النكسة والاحتلال يواصل احتجاز مئات الجثامين

يوافق اليوم، 7 يناير/كانون الثاني، ذكرى “يوم الشهيد الفلسطيني” الذي أُقِر تخليدًا لأرواح الشهداء الذين قدّموا أرواحهم من أجل فلسطين وحريتها واستقلالها.

وأُعلِن عن هذا اليوم عام 1969، ويوافق ذكرى استشهاد القائد أحمد موسى سلامة أول شهيد في الثورة الفلسطينية المسلحة.

واستشهد موسى سلامة، عام 1965، بعد أن نفّذ عملية “نفق عيلبون”، ليكون يومًا وطنيًّا.

"#يوم_الشهيد_الفلسطيني" في السابع من يناير من كل عام، وهو اليوم الذي يصادف ذكرى ارتقاء أول شهيد في #الثورة_الفلسطينية، وهو الشهيد القائد أحمد موسى سلامة الذي استشهد عام 1965https://t.co/6BfbGd8VRM pic.twitter.com/gFPxRCzGWy — Palestine TV – تلفزيون فلسطين (@palestinetv95) January 7, 2023

وقدّم الشعب الفلسطيني، منذ نكسة 1967، أكثر من 100 ألف شهيد من أجل نيل حريته والبقاء على أرضه، دفاعًا عن مقدساته، وردًّا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

وتشير الإحصائيات إلى استشهاد 224 فلسطينيًّا في 2022، بينهم 53 شهيدًا من قطاع غزة.

وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين مئات من الشهداء والأسرى في مقابر الأرقام والثلاجات، وتصاعدت هذه السياسة مجددًا منذ عام 2015.

ومع تصاعد أعداد الشهداء خلال العام الماضي، فإن عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم منذ 2015 بلغ 117 شهيًدا من بينهم 11 شهيدًا أسيرًا، وهم من بين 372 يواصل الاحتلال احتجازهم في مقابر الأرقام والثلاجات.

ومنذ 1967، قدّمت الحركة الأسيرة 233 شهيدًا، منهم 73 استشهدوا جراء التعذيب، و74 نتيجة الإهمال الطبي المتعمَّد (القتل البطيء)، و79 نتيجة القتل العمد، و7 جراء قتلهم المباشر بالرصاص الحي.

ويُنتظر الإفراج عن 11 جثمانًا من الأسرى الشهداء، وهم:

أنيس دولة استُشهد في سجن عسقلان عام 1980.

استُشهد في سجن عسقلان عام 1980. عزيز عويسات استُشهد عام 2018

استُشهد عام 2018 فارس بارود و نصار طقاطقة و بسام السايح استُشهدوا عام 2019.

و و استُشهدوا عام 2019. سعدي الغرابلي و كمال أبو وعر استُشهدا عام 2020.

و استُشهدا عام 2020. الأسير سامي العمور استُشهد عام 2021.

استُشهد عام 2021. الأسير داود الزبيدي استُشهد عام 2022، و محمد ماهر تركمان استُشهد بمستشفيات الاحتلال في العام ذاته.

استُشهد عام 2022، و استُشهد بمستشفيات الاحتلال في العام ذاته. الأسير ناصر أبو حميد المحتجز جثمانه حاليًا داخل معهد أبو كبير.

ويحيي فلسطينيون “يوم الشهيد الفلسطيني” بزيارة قبور الشهداء، ووضع أكاليل من الزهور على النصب التذكارية، وتنظيم مهرجانات ومسيرات جماهيرية تخليدًا لمن ضحوا بحياتهم فداءً لوطنهم المحتل.