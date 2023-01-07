صحيفة: إسرائيل استخدمت مسيّرات مسلحة ضد الفلسطينيين

استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العامين الماضيين، طائرات مسيرة ضد الفلسطينيين تحمل قنابل غاز وقنابل يدوية، وتطلق النار، وبعضها يحمل متفجرات، بحسب صحيفة يديعوت أحرنوت.

ونقلت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، أمس الجمعة، عن ضابط إسرائيلي كبير، لم تسمّه، قوله إن الجيش طوّر هذه الطائرات وإنه يستخدم بعضها مهاجمات انتحارية، وأخرى لإطلاق قنابل يدوية، وقنابل الغاز، وإطلاق النار من أسلحة رشاشة، ويستخدم بعضها لإطلاق صواريخ موجهة لضرب أهداف معينة.

ووفق الضابط، فإن الطائرات التي تحمل قنابل يدوية، يمكنها إطلاق عدد كبير منها، واستهداف المطلوبين الفلسطينيين والمجموعات الفلسطينية المسلحة، ولو كانوا داخل منازل أو غرف معينة.

وأشار موقع يديعوت أحرنوت إلى أن هذه الطائرات تستخدمها القوات البرية الإسرائيلية.

وتستخدم هذه الطائرات أيضًا، بحسب المصدر ذاته، لتنفيذ مهام صعبة وسرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وفي سبتمبر/أيلول 2022، أعطى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، الضوء الأخضر لاستخدام طائرات مسيّرة مسلحة، لتنفيذ عمليات اغتيال بالضفة الغربية.

وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى استشهاد 230 فلسطينيا عام 2022، 53 منهم قتلوا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة في أغسطس/آب.