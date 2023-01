وفاة 5 مهاجرين وفقدان 10 إثر غرق قارب قبالة سواحل صفاقس التونسية

لقي 5 مهاجرين أفارقة على الأقل حتفهم، اليوم السبت، في حين اعتُبر 10 آخرون في عداد المفقودين بعد غرق قارب قبالة تونس أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا.

وقال فوزي المصمودي -النائب العام بالمحكمة الابتدائية في صفاقس- إن خفر السواحل التونسي أنقذ نحو 20 مهاجرًا آخرين بعد غرق قارب متهالك قبالة سواحل لواتة في صفاقس، أمس الجمعة.

وأوضح أن 30 مهاجرًا من رجال ونساء يبلغ متوسط أعمارهم 25 عامًا من دول أفريقية، كانوا على متن القارب قبل غرقه.

وتُعَد صفاقس إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية في تونس للمهاجرين الساعين للوصول إلى السواحل الإيطالية بحثًا عن فرصة حياة أفضل في أوربا.

At least five Africans died and another 10 were missing after a boat sank off Tunisia, as they tried to cross the Mediterranean to Italy.

The coastguard rescued 20 people who had been on the overcrowded boat, which sank off Louata on Fridayhttps://t.co/odJXzkp5KF

